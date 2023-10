EZB-Zinspause stößt bei Wirtschaft & Banken weitgehend auf Zustimmung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Zinspause der Europäischen Zentralbank (EZB) trifft bei Wirtschaft und Finanzwelt weitgehend auf Verständnis.

"Für die deutschen Unternehmen ist die Entscheidung der EZB eine gute Nachricht", sagte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Donnerstag. Denn sinkende Inflationsraten und die Stabilität der Leitzinsen hätten in einem weiter sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld einen beruhigenden Effekt. "Die Zinspause bedeutet aber auch, dass die Zinsen auf einem vergleichsweise hohen Niveau bleiben." Umso dringender sei es, dass die Bundesregierung nun konsequenter als bisher Chancen nutze, um die Wirtschaft zu stützen - etwa über wettbewerbsfähige, niedrigere Energiepreise, Steuerentlastungen, schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren oder weniger Bürokratie, sagte der DIHK-Lobbyist.

Im Kampf gegen die Inflation nach zehn Zinserhöhungen in Serie legten die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde eine Zinspause ein. Dies passe in das aktuelle geldpolitische Umfeld, sagte Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff vom Bundesverband deutscher Banken (BdB). "Doch die EZB sollte die Tür für Zinserhöhungen weiterhin offenhalten." Für die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik sei es entscheidend, dass es der EZB gelinge, die Inflationsrate in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren auch tatsächlich in den Zielbereich von rund zwei Prozent zurückzuführen. "Eine Zinssenkung kommt aus heutiger Sicht erst dann in Betracht, wenn die Inflation tatsächlich die Zielmarke erreicht hat."

Auch der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) plädierte dafür, dass sich die Notenbank alle Optionen offen hält. "Auch wenn der Trend in Sachen Inflation stimmt, weitere Zinsschritte sind nicht auszuschließen", erklärte VÖB-Hauptgeschäftsführerin Iris Bethge-Krauß. "Ob die EZB ihren Job mit Blick auf die Inflation bereits erledigt hat, wird sich noch zeigen." Falls dies nicht der Fall sei, müsse die Notenbank weiter entschlossen handeln.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sieht den Beschluss als Beginn eines Zinsplateaus. Die Zentralbank müsse die Zinsen länger auf hohem Niveau belassen, um die Inflation nachhaltig zu zähmen - "vermutlich bis weit in das Jahr 2024 hinein", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)