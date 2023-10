GNW-Adhoc: SeedBlink führt neue Tools zur Verbesserung des Eigenkapitalmanagements für DACH-Unternehmen und Investoren ein

^WIEN, Österreich, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, Europas technologieorientierte Venture-Investment- und Beteiligungsmanagement-Plattform, freut sich, eine Reihe innovativer Produktverbesserungen als Teil des SeedBlink Fall Release bekannt zu geben. Diese Aktualisierungen sollen das Verständnis und den Zugang zu Eigenkapital für europäische Unternehmen und ihre Stakeholder vereinfachen und verbessern. "SeedBlink ist entschlossen, die europäische Herangehensweise an die Kapitalbeteiligung zu verändern und die Kluft zwischen finanziellem und intelligentem Kapital zu überbrücken. Im Gegensatz zu der florierenden Beteiligungskultur in den Vereinigten Staaten steht Europa vor einzigartigen Herausforderungen. Unsere laufenden Innovationen zielen darauf ab, den Zugang zu Aktien, die Verwaltung und den Handel mit Aktien zu revolutionieren", erklärte Andrei Dudoiu, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von SeedBlink. NimityLink (https://www.nimity.com/nimitylink?utm_source=PR&utm_medium=pressrelease&utm_cam paign=fallPR), SeedBlink's Flaggschiff-Botschafterprogramm, definiert die traditionellen "Cap Tables" neu, indem es zahlreiche bulgarische und europäische Interessengruppen nahtlos in eine gemeinsame Gemeinschaft integriert. Diese brandneue Empfehlungsinitiative soll als Pilotprojekt für den Aufbau eines angesehenen europäischen Netzwerks dienen, das auf nachvollziehbaren Verbindungen zwischen Papier und gestärkten Gemeinschaften beruht. Als NimityLink-Botschafter erhalten die bulgarischen und europäischen Teilnehmer SeedBlink-Aktien, tragen als erweitertes Team aktiv zur Weiterentwicklung des Produkts bei und genießen kostenlosen Zugang zu Schulungen, Netzwerkveranstaltungen und einer Experten-Community. Das Programm ist bis Ende November geöffnet und lädt DACH-Gründer, Investoren und Experten, die europäische Startups beraten können, ein, daran teilzunehmen und die Kraft der Netzwerke zusammenzubringen. Befähigung von Gründern Simulations (https://www.nimity.com/simulations?utm_source=PR&utm_medium=pressrelease&utm_ca mpaign=fallPR) - ist das neue Tool von Nimity, das Unternehmern eine einfache Möglichkeit bietet, die finanziellen und eigenkapitalbezogenen Auswirkungen möglicher Finanzierungsrunden - von der Verwässerung bis hin zu den Auswirkungen ausstehender Optionen - vorherzusehen. Die Simulationen übersetzen komplexe finanzielle Dynamiken in verständliche, dynamische Visualisierungen und erhöhen die Transparenz bei der Verteilung von Eigenkapital und Eigentumsstrukturen. Community Stars (https://seedblink.com/press-room/2023-09-25-seedblink- introduces-community-stars-for-helping-pre-seed-tech-start-ups-fundraise- easier?utm_source=PR&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=fallPR) - wurde im September ins Leben gerufen und dient als erster Eckpfeiler für Startups in der Frühphase, die aus Technologie- und Business Accelerators hervorgegangen sind. Die Initiative zielt darauf ab, innovative Gründer nahtlos mit ihren Gemeinschaften zu verbinden und ihnen in den entscheidenden frühen Wachstumsphasen entscheidende Unterstützung zu bieten. "Wir verstehen die besonderen Herausforderungen, denen sich DACH-Unternehmen im Bereich der Kapitalbeteiligung gegenübersehen. Unsere laufenden Innovationen konzentrieren sich darauf, den Zugang zu Eigenkapital zu vereinfachen, komplizierte finanzielle Dynamiken verständlicher zu machen und eine vielfältige Gemeinschaft von Experten in ganz Europa zu vereinen. SeedBlink hat es sich zur Mission gemacht, europäische Unternehmen zu stärken und die Beteiligungslandschaft langfristig zu verändern", sagt Eric Bartha, Head of Investment Management bei SeedBlink. Erweiterungen für Investoren SeedBlink modernisiert weiterhin den Zugang und den Handel mit privatem Beteiligungskapital für Privatpersonen und hat den Zahlungsprozess verfeinert, um eine intuitive und sichere Erfahrung zu gewährleisten. Darüber hinaus können SeedBlink-Investoren jetzt ihr gesamtes Portfolio auf Nimity verfolgen, auch mit extern gehaltenen Aktien oder Startup-Titeln. Über SeedBlink SeedBlink hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kapitalbeteiligung in Europa zu vereinfachen und auszubauen. Mit seiner Produktpalette, seinen Finanzdienstleistungen und seinem weitreichenden Netzwerk bietet das Unternehmen eine Plattform für Eigenkapitalmanagement und technologieorientierte Risikokapitalinvestitionen, die es europäischen Startups und ihren Stakeholdern ermöglicht, auf Eigenkapital zuzugreifen, es zu verwalten und zu handeln. SeedBlink SA ist seit dem 3. November 2022 im Register der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde (ASF) unter der Nummer PJR28FSFPR/400001 eingetragen und verfügt über einen EU-Pass gemäß dem Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für Crowdfunding-Dienstleister.