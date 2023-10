GNW-Adhoc: Velocity baut MASH/MASLD-Kapazitäten mit jüngsten Standortübernahmen aggressiv aus

^? Gewinnung von zwei Meinungsbildnern: Dr. Kris Kowdley und Dr. Nadege Gunn

? Aufbau auf bestehenden MASH/MASLD-Fähigkeiten an 23 Standorten weltweit DURHAM, North Carolina, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velocity Clinical Research (?Velocity"), das führende Unternehmen für klinische Prüfzentren mit mehreren Schwerpunkten, hat bekanntgegeben, dass es das Impact Research Institute (Waco, TX) und die klinische Versuchseinheit des Liver Institute Northwest (Seattle, WA) erworben hat und damit seine Fähigkeiten in der Erforschung von Lebererkrankungen, einschließlich MASH (mit metabolischer Dysfunktion assoziierte Steatohepatitis) und MASLD (mit metabolischer Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung), aggressiv erweitert. Laut dem NASH-Aufklärungsprogramm (https://www.the-nash-education- program.com/what-is-nash/how-prevalent-is-nash/) ist die in den westlichen Gesellschaften weit verbreitete MASLD in erster Linie auf die steigende Zahl der Fälle von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes zurückzuführen. Es wird prognostiziert, dass die Prävalenz von MASH von 2015 bis 2030 um 63 % ansteigen wird, was sie zu einem bedeutenden Gesundheitsproblem macht, und es wird erwartet, dass sie von 2020 bis 2025 der Hauptgrund für Lebertransplantationen in den Vereinigten Staaten sein wird. Trotz ihrer zunehmenden Bedeutung gibt es derzeit keine von der FDA zugelassene Behandlung für diese Erkrankung. Velocity ist ein wichtiger Akteur in diesem Bereich mit 23 Standorten, die weltweit MASH/MASLD-Studien durchführen können. Mit den beiden jüngsten Übernahmen von Prüfzentren gewinnt Velocity zwei international renommierte Forscher und Meinungsbildner (Key Opinion Leader, KOL) in der Erforschung von Lebererkrankungen als leitende Prüfärzte hinzu: Dr. Kris Kowdley, AGAF, FAASLD, FACP, FACG, und Dr. Nadege Gunn, CPI, die sich Dr. Roland Kuchta in Deutschland anschließen. Dr. Kris Kowdley (https://www.linkedin.com/in/kris-kowdley-706ba3178/) schloss sein Medizinstudium an der Mount Sinai School of Medicine ab, absolvierte seine Facharztausbildung an der Oregon Health Science University und erhielt ein Stipendium für Gastroenterologie und Hepatologie an der Tufts University School of Medicine. Dr. Kowdley ist international als Kliniker, Ausbilder und Forscher auf dem Gebiet der Hepatologie anerkannt und hat seine Forschungen zu Lebererkrankungen auf mehr als 140 nationalen und internationalen Tagungen und wissenschaftlichen Symposien vorgestellt. Er wird als Senior Scientific Advisor bei Velocity tätig sein. Dr. Kris Kowdley dazu: ?Es gibt einen dringenden ungedeckten Bedarf an neuen Therapien zur Behandlung der MASLD-Epidemie. Diese Krankheit betrifft mehr als 90 Millionen Amerikaner und bis zu 30 % der Bevölkerung weltweit. Diese Epidemie hat den Bedarf an medizinischer Versorgung weltweit deutlich erhöht, weshalb die Suche nach wirksamen Therapien so wichtig ist. ?Es gibt viele Herausforderungen bei der Entwicklung von Medikamenten für diese Krankheit. Wir brauchen spezielle Forschungszentren wie die von Velocity, weil die Aufnahme von Patienten schwierig ist und spezielle Verfahren und Techniken benötigt werden. Ich freue mich darauf, neues Fachwissen einzubringen und gemeinsam mit Dr. Gunn und Dr. Kuchta die Kompetenzen von Velocity in der Forschung von Lebererkrankungen zu leiten." Dr. Nadege Gunn (https://www.linkedin.com/in/nadege-gunn-md-cpi-226b5513/) ist Gastroenterologin und Hepatologin mit Schwerpunkt auf der Suche nach Therapien für Lebererkrankungen. Ihre Arbeit konzentriert sich darauf, innovative klinische Studien zu MASLD und Magen-Darm-Erkrankungen mit den Bevölkerungsgruppen zu verbinden, die sie dringend benötigen. Sie ist ausgebildete Gastroenterologin und sowohl für Innere Medizin als auch für Gastroenterologie zugelassen. Dr. Gunn ist eine Veteranin der United States Air Force und absolvierte ihr GI/Hepatology Fellowship in San Antonio, Texas am San Antonio Military Medical Center. Dr. Gunn dazu: ?Wir sind voll und ganz darauf vorbereitet, Velocity zum Prüfzentrumsnetz der ersten Wahl für klinische Studien zu Lebererkrankungen weltweit zu machen. Ich habe ehrgeizige Ziele für das Impact Research Institute und war der Meinung, dass wir mit Velocity im Rücken unseren unstillbaren Appetit auf Skalierbarkeit und Wachstum befriedigen und gleichzeitig unser Engagement für Patientenzentrierung und Diversität aufrechterhalten könnten. ?Ich fühle mich geehrt, dass ich die Rolle des Senior Scientific Advisor für den MASH CARE Council von Velocity übernehmen darf, dass der COO von Impact Research Direktor für Unternehmenswachstum bei Velocity wird und dass ich mit dem renommierten Dr. Kowdley, einem geschätzten Mentor und echten Pionier auf dem Gebiet der Hepatologie, und Dr. Kuchta zusammenarbeiten darf. Gemeinsam werden wir die Hepatologielandschaft von Velocity beleben und für alle Beteiligten eine vertrauenswürdige Quelle für die qualitativ hochwertige Durchführung der gesamten Bandbreite von Leberforschungsstudien werden." Dr. Roland Kuchta hat über drei Jahrzehnte Erfahrung als Arzt in der Gastroenterologie und Hepatologie. Seinen Abschluss in Medizin erlangte er an der Universität Leipzig, Deutschland. Seine Forschungen zu modernsten hepatobiliären Techniken, gastroenterologischen endoskopischen Methoden und Darmerkrankungen wurden an Universitäten in Deutschland und Schweden veröffentlicht. Mehr als ein Jahrzehnt lang arbeitete er als Arzt für Gastroenterologie und Hepatologie, bevor er die Abteilung am Krankenhaus St. Georg in Leipzig leitete. Er berät über klinische Studien zu MASLD am Velocity- Standort Lepizig. Velocity verfügt über 80 Prüfzentren weltweit und hat Zugang zu mehr als 220 Prüfärzten und einer Million Patienten. Die Prüfzentren von Velocity sind über eine zentralisierte Infrastruktur und ein gemeinsames Technologie-Backbone vollständig integriert, was eine hervorragende Patientenerfassung und eine konsistente, qualitativ hochwertige Datenlieferung ermöglicht. Dadurch können Auftragsforschungsinstitute und Biopharmaunternehmen von einem vereinfachten Zugang zur internationalen klinischen Forschung profitieren. Hinweise für Redakteure * Weitere Informationen zu Impact Research finden Sie unter: https://impactresearchtx.com/ * Weitere Informationen zum Liver Institute NW finden Sie unter: https://liverinstitutenorthwest.org/. Über Velocity Clinical Research Velocity ist die führende integrierte Prüfzentrumsorganisation für klinische Studien. Mit 80 Prüfzentren und mehr als 220 Forschern arbeitet Velocity mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen, um neue Arzneimittel, Medizinprodukte, Diagnostika und Kombinationsprodukte zu erforschen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern könnten. Velocity bietet einheitliche Lösungen für Forschungsstandorte an, um effizient die richtigen Patienten, Prüfer und Forschungsmitarbeiter für klinische Studien in den USA und Europa zu finden. Das Unternehmen betreibt auch ein Technologiezentrum in Indien, wo es durch die Entwicklung innovativer Systeme zur Nutzung umfangreicher Standort-, Patienten- und historischer Leistungsdaten eine neue Ära in der klinischen Forschung einläutet. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Velocity hochwertige Daten, eine vorbildliche Patientenversorgung und eine beispiellose Effizienz für klinische Studien in jeder Größenordnung liefert, besuchen Sie VelocityClinical.com (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https- 3A__velocityclinical.com_&d=DwMGaQ&c=R-eGWFmd- EZSMDrX9SZyQA&r=a9oI97h3xJW_dXoNimC-kKi31d_qtlEF7mMl0bhy21- K3OWxdDatcPsZRWSpw5IU&m=9h8nyoxhKIY47duo43LdVJin3Sj3- QUTf0RcUMPuhRgfoVKn8vCP5_H0_8JeQnan&s=0kHhwRkjKbWnvXBtAdd5CiV- frpUpC44TWz4RMgr9GI&e=) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1ad756c-c438- 4612-8055-b22835cb9483 °