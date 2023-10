Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Marco Odermatt und Sunrise intensivieren ihre Zusammenarbeit



26.10.2023 / 09:00 CET/CEST



Sunrise führt die erfolgreiche Partnerschaft mit Marco Odermatt fort und tritt zukünftig als Premium Partner auf.

Die langfristige Zusammenarbeit ist für die nächsten fünf Jahre angesetzt.

Marco Odermatt wirkt in der aktuellen Werbekampagne des Sunrise Smart Wi-Fi Pods mit und seine Social Media Kampagne «Marco On Tour» startet in Kürze. Der zweifache Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt und Sunrise, Main Partner von Swiss-Ski, vereinbaren eine langfristige Zusammenarbeit, bei der Sunrise künftig als Premium Partner von Marco Odermatt auftritt. Bereits in der vergangenen Saison liess Marco Odermatt im Rahmen der Sunrise-Videoserie «Marco-on-Tour» seine Fans am Rennalltag teilhaben und war Teil der Werbekampagne von Sunrise. Nun soll diese Partnerschaft in den kommenden Jahren weiter intensiviert werden. Dazu sagt Marco Odermatt: «Für uns Athletinnen und Athleten ist ein starker Main Partner des Verbands eine wichtige Grundlage für den nachhaltigen Erfolg. Die Zusammenarbeit mit Sunrise ist bislang eine Erfolgsgeschichte, was sich auch in den sportlichen Resultaten in der vergangenen Saison niederschlug. Entsprechend freue ich mich, dass sich Sunrise nun auch bei mir als Premium Partner engagiert und ich noch enger mit dem gesamten Sunrise Team zusammenarbeiten werde.» Für André Krause, CEO von Sunrise, ist die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Marco Odermatt aus vielerlei Gründen sinnvoll: «Marco Odermatt ist aktuell der beste Skirennfahrer der Welt und reiht Erfolg an Erfolg: Olympiagold im Riesenslalom, Gesamtweltcup-Sieger, Weltmeister in der Abfahrt und im Riesenslalom. Mit seinen Ambitionen und Erfolgen lebt Marco das Sunrise-Motto «Dream Big. Do Big» jeden Tag vor und wir sind überzeugt, dass die intensivierte Zusammenarbeit sowohl für uns als auch für Marco ein Win-Win werden wird». Marco ist der Star der aktuellen Werbekampagne von Sunrise und bewirbt den Smart WiFi-Pod für Highspeed Internet im ganzen Haus oder in der Wohnung. Zudem ermöglicht Sunrise auch in dieser Saison den Skifans einen persönlichen Einblick in Marco’s Welt, wie beispielsweise die erste Social Media Episode von «Marco On Tour », welche kurz vor dem geplanten Saisonstart in Sölden ausgestrahlt wird. Offizieller Main Partner der Ski-Nation Nummer 1 Seit dem 1. Mai 2022 ist Sunrise stolzer Main Partner von Swiss-Ski. Das langfristige und sehr breit ausgelegte Engagement verfolgt das Ziel, den gesamten Schneesport (von den Schweizer Weltcup-Veranstaltungen, dem Nachwuchs- und Breitensport bis hin zur Förderung in den verschiedenen Regionen) nachhaltig weiterzubringen. Bild 1: André Krause (CEO Sunrise ) und Marco Odermatt

Bild 2: Marco Odermatt

