Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.10.2023 Kursziel: 17,00 Euro (zuvor: 27,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Mehr Schatten als Licht in Q3 - Ergebnis-Guidance gesenkt Koenig & Bauer hat gestern nach Börsenschluss vorläufige Zahlen für das dritte Quartal und eine Anpassung der Ergebnisprognose gemeldet. Umsatzrückgang in Q3, operatives Ergebnis schwach: Nachdem das Unternehmen im ersten Halbjahr noch einen Anstieg der Konzernerlöse i.H.v. +21,3% yoy erzielen konnte, lag der über die drei Segmente hinweg berichtete Umsatz in Q3 mit 296,5 Mio. Euro um 7,5% yoy unter dem Vorjahr. Hintergrund dessen ist u.a. eine Auftragsverschiebung im Segment Special, in dem der Auftragseingang kurzfristiger mit der Umsatzlegung verknüpft ist und größtenteils nach der Percentage-of-Completion-Methode (POC) erfolgt. Hier sank der Q3- Umsatz um 12,3% yoy auf 86,0 Mio. Euro. Insgesamt schwächer als von uns erwartet war auch die Entwicklung im besonders zukunftsweisenden Segment Digital & Webfed. Wenngleich getrieben von einer starken Nachfrage bei den neuen Digitaldruckmaschinen der Auftragseingang des Segments in Q3 um 115,5% yoy auf 59,9 Mio. Euro zulegte (9M: +49,4% yoy), ging der Segmentumsatz um 17,4% yoy auf 31,9 Mio. Euro zurück. Auch im größten Segment Sheetfed wurde ein leicht niedrigerer Umsatz verzeichnet (-2,9% yoy auf 178,6 Mio. Euro), während das Ordervolumen um 42,0% yoy geringer ausfiel. Die rückläufige Top Line sowie Anlaufkosten im Zuge der Einführung der neuen Druckmaschinen im Flexo-, Wellpappe- und Digitaldruck führten in Q3 über alle drei Segmente hinweg zu einem leicht negativen EBIT von -1,0 Mio. Euro (Vj.: 9,6 Mio. Euro). Zwar zeigten sich Sheetfed (Q3-EBIT: 2,6 Mio. Euro; Marge: 1,5%) und Special (5,2 Mio. Euro bzw. 6,0%) auf schwächerer Basis profitabel, vor allem die erneute Ausweitung der Verluste in Digital & Webfed (Q3-EBIT: -8,8 Mio. Euro; Vj.: -2,0 Mio. Euro) ist u.E. aber als herber Dämpfer für die Equity Story zu werten. Ergebnisziel für 2023 reduziert: Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das laufende Jahr trotz eines unveränderten Umsatzziels von rund 1,3 Mrd. Euro nunmehr ein EBIT zwischen 25 und 35 Mio. Euro (bisher: Marge von rund 3% bzw. EBIT von ca. 39 Mio. Euro). Die Guidance impliziert für Q4 ein Erlösplus von ca. 7% yoy (MONe: +1,4% yoy) und ein deutlich positives EBIT. Wenngleich das Schlussquartal traditionell das umsatz- und ergebnisstärkste des Unternehmens darstellt und unsere bisherige EBIT-Prognose (MONe alt: 33,2 Mio. Euro) innerhalb des neuen Zielkorridors liegt, positionieren wir uns nun in der unteren Hälfte der Spanne. Auswirkungen auf die Mittelfristziele (1,8 Mrd. Euro Umsatz; 8-9% EBIT-Marge) ergeben sich laut Koenig & Bauer infolge der jüngsten Guidance-Anpassung zwar nicht, doch erscheinen diese angesichts des für Investitionsgüterhersteller derzeit besonders schwierigen Marktumfelds u.E. inzwischen äußerst ambitioniert. Wir haben unsere Erwartungen für die kommenden Jahre daher deutlich reduziert und rechnen mit der Korrektur des 2025er-Ziels (1,5 Mrd. Euro Umsatz; 6-7% EBIT-Marge) im Laufe von 2024. Fazit: Die strategische Weichenstellung in Richtung Digitaldruck erachten wir weiterhin als richtigen Schritt, nach wie vor belastet diese die Ergebnisentwicklung jedoch spürbar. Gepaart mit zunehmendem marktseitigem Gegenwind mündete dies in einem schwachen Quartal. Wir gehen kurzfristig nicht mehr von einer dynamischen Ergebnissteigerung aus, sehen den Case strukturell aber als intakt an. Daher bestätigen wir das Rating "Kaufen", reduzieren das Kursziel infolge der Prognosesenkungen jedoch auf 17,00 Euro. 