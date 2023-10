Scholz spricht Israel Vertrauen aus - EU ringt um Position

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Brüssel (Reuters) - Vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel hat Kanzler Olaf Scholz der israelischen Armee demonstrativ das Vertrauen ausgesprochen.

"Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten", sagte er mit Blick auf das Vorgehen gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen. "Da kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keine Zweifel." Im Kreis der 27 EU-Staats- und Regierungschefs ist aber umstritten, ob es eine humanitäre Feuerpause zur Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben sollte.

Der belgische Ministerpräsident Alexander de Croo betonte, dass die berechtigte Verteidigung gegen die Hamas nicht eine völlige Blockade des Gazastreifens rechtfertige. "Es kann keine Entschuldigung sein, eine Bevölkerung auszuhungern." Wie Scholz warf de Croo der Hamas vor, die Zivilbevölkerung in dem Küstenstreifen als Geisel genommen zu haben. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte sagte, dass es "leider" nötig sei, die Hamas mit einer militärischen Operation zu eliminieren. Sonst könne Israel langfristig nicht überleben.

Scholz zeigte sich überzeugt, dass man für die Abschlusserklärung eine Einigung über die Formulierung zum Nahost-Konflikt finden werde. Wichtig sei, dass es ein Signal der Unterstützung für Israel und eine Warnung vor einem regionalen Flächenbrand gebe. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte westlichen Ländern zuvor vorgeworfen, dass das Schweigen über das Leiden der Palästinenser im Gazastreifen "peinlich" sei. Westliche Länder kümmerten sich nicht darum, dass "muslimisches Blut vergossen" werde.

AUCH UKRAINE THEMA AUF EU-GIPFEL

Auf dem zweitägigen EU-Gipfel in Brüssel soll es auch erste Positionierungen bei der Überprüfung des EU-Haushalts geben. Die Bundesregierung will in den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU dabei darauf dringen, dass die langfristige Hilfe für die Ukraine fest verankert wird. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hatte am Dienstag gesagt, er hoffe darauf, dass die EU seinem Land auch 2024 wieder eine Budgethilfe von 18 Milliarden Euro zahlt. Eine Überarbeitung des bis 2027 laufenden mehrjährigen, milliardenschweren Finanzrahmens ist bis zum 1. Januar 2024 vorgesehen.

Die Debatte über das künftige Budget geht aber über die Ukraine hinaus. Belgiens Ministerpräsident de Croo sagte in Brüssel, dass er die Überlegungen der EU-Kommission ablehne, dass die 27 Staaten zusätzliches Geld an den EU-Haushalt abführen sollen. Ähnlich äußerte sich Scholz, der für Umschichtungen im EU-Haushalt plädierte.

Scholz war vor dem Gipfel mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zusammengetroffen. Zusammen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte das Trio vor dem Gipfel zunächst den kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti und anschließend den serbischen Präsidenten Aleksander Vucic getroffen. Hintergrund sind die Spannungen zwischen beiden Westbalkanländern, die in die EU streben.

