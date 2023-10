Staat kann in nächsten Jahren mit mehr Steuereinnahmen rechnen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Christian Krämer und Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Der Staat kann in den nächsten Jahren mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Mai prognostiziert.

Bundesfinanzminister Christian Lindner verwies am Donnerstag in Berlin aber auf viele Sondereffekte. Insgesamt würden sich keine neuen Spielräume für zusätzliche Ausgaben ergeben, sagte der FDP-Vorsitzende. "Die Haushaltssituation wird absehbar herausfordernd bleiben." Mehreinnahmen sind vor allem durch die Mehrwertsteuer zu erwarten, bei der Grunderwerbssteuer dürfte es wegen der Krise auf dem Wohnungsmarkt einen Einbruch geben.

Laut Arbeitskreis Steuerschätzung können Bund, Länder und Gemeinden im Zeitraum 2023 bis 2027 mit insgesamt 23,3 Milliarden Euro mehr Einnahmen kalkulieren. Allein auf den Bund entfallen davon rund 6,4 Milliarden Euro. Für das kommende Jahr kann der Bund mit höheren Einnahmen von 3,8 Milliarden Euro im Vergleich zur Mai-Schätzung rechnen. Für das Jahr 2023 verbucht er dagegen ein Minus von 3,6 Milliarden Euro.

"Neue Spielräume ergeben sich daraus nicht", betonte Lindner. "Es muss dabei bleiben, dass wir unsere öffentlichen Haushalte konsolidieren und das Augenmerk darauf richten, das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland zu stärken." Mit Blick auf die im Bundestag laufenden Verhandlungen über den Haushaltsentwurf des Bundes für 2024 warnte er: "Wenn im parlamentarischen Verfahren neue Ausgaben beschlossen werden sollen, dann muss an anderer Stelle gespart werden."

Dies gilt nach Lindners Worten auch für Forderungen, am Stromspitzenausgleich für die Industrie oder an der abgesenkten Mehrwertsteuer für Essen in der Gastronomie festzuhalten. Beides läuft zum Jahresende 2023 aus. Die Haushälter des Bundestages wollen am 16. November in der sogenannten Bereinigungssitzung letzte Hand an den Etatentwurf legen. Bis dahin dürfte in der Koalition gefeilscht werden.

MEHR SCHULDEN ALS GEPLANT

Der CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase rechnet mit einem Loch im Haushalt für 2024 von mindestens 15 bis 20 Milliarden Euro. "Höhere Schulden werden die Folge sein." Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP lebe über ihre Verhältnisse. "Die Liste der Wünsche und Begehrlichkeiten geht weit über die Haushaltsmöglichkeiten hinaus."

Lindner kündigte eine Ausweitung der bisher geplanten Neuverschuldung an, die er im Etatentwurf für 2024 bisher bei knapp 16,6 Milliarden Euro veranschlagt hatte. "Wir werden aufgrund der veränderten Konjunktur-Situation 5,5 Milliarden Euro zusätzliche Kredite im Rahmen der Schuldenbremse aufnehmen können." Dem stünden aber auch zusätzliche Ausgaben und Mindereinnahmen gegenüber, die im Entwurf noch nicht berücksichtigt seien, wie etwa die Erhöhung des Steuergrundfreibetrages und des Kinderfreibetrages 2024. Die Erhöhungen schlagen mit knapp zwei Milliarden Euro Mindereinnahmen zu Buche. Die Regierung hatte zuletzt ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr gesenkt und rechnet nun mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer befürchtet 2024 eine Stagnation.

Linken-Finanzpolitiker Christian Görke verwies auf ein Plus bei der Mehrwertsteuer. Angesichts der Wirtschaftsflaute verbiete es sich, die Mehrwertsteuer auf Gas, Fernwärme und Speisen wieder von sieben auf 19 Prozent anzuheben. "Das würde die Verbraucher nächstes Jahr mit zehn Milliarden Euro zusätzlich belasten." Spanien und Polen hätten es vorgemacht und die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sogar gestrichen. Die Immobilienlobby forderte die Grunderwerbssteuer - vor allem für den Mietwohnungsbau - auszusetzen.

2025 wird laut Schätzern voraussichtlich bei den Steuereinnahmen mit 1009,3 Milliarden Euro erstmals die Marke von einer Billion Euro übertroffen. "Der Staat hat also kein Einnahmeproblem, aber ein Ausgabenproblem", betonte der Bund der Steuerzahler. Lindner verwies darauf, dass in den nächsten Jahren die Sonderkredite für die Corona-Pandemie, die Energiepreishilfen und die Mittel zur Modernisierung der Bundeswehr schrittweise zurückgezahlt werden müssten. Außerdem müsse der Bund das Nato-Ziel, mindestens zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken, ab 2028 vollständig aus dem Kernhaushalt leisten.

