DAX®- Überverkaufter Gesamtmarkt!?!

Erwartungsgemäß geriet der DAX® gestern erneut unter Druck. Immerhin konnte das Aktienbarometer ein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 14.630 Punkten verhindern. Dennoch befinden sich die deutschen Standardwerte unverändert in einem schwierigen charttechnischen Fahrwasser. Diese Einschätzung wird durch die Situation bei den US-Aktienindizes untermauert. So mussten gestern beispielsweise sowohl der S&P 500® als auch der Nasdaq-100® jeweils neue Verlaufstiefs (4.128 bzw. 14.058 Punkte) verkraften. Seit letzter Woche liegt zudem der Dow Jones® mit seiner Wertentwicklung seit Jahresbeginn unter Wasser. Die Analyse vieler verschiedener Aktien sehen wir als einen ganz entscheidenden Vorteil der Technischen Analyse an. Die objektive Auswertung des RSI signalisiert, dass mittlerweile 14 von 40 DAX®-Titeln im überverkauften Bereich notieren. Wir nähern uns also auch einem überverkauften Gesamtmarkt. Dieses Argument greift dem DAX® anscheinend bereits zum Wochenabschluss unter die Arme. Für eine nachhaltige Verbesserung ist allerdings unverändert ein Schließen der Abwärtskurslücke von letzter Woche bei 14.936/14.985 Punkten notwendig.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.