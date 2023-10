EQS-Adhoc: 4finance EUR-Anleihegläubiger billigen Refinanzierung

EQS-Ad-hoc: 4finance S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

4finance EUR-Anleihegläubiger billigen Refinanzierung



27.10.2023 / 19:39 CET/CEST

4finance EUR-Anleihegläubiger billigen Refinanzierung

Ausgewogenes Fälligkeitsprofil mit einer Laufzeitverlängerung der Anleihe bis Mai 2028

Große Unterstützung für die Änderungsanträge mit über 70 % Beteiligung und über 90 % Zustimmung 27 Oktober 2023. Die 4finance Holding S.A. (die "Gruppe"), einer der größte Anbieter in Europa, der sich auf digital Konsumentenkredite spezialisiert hat, veröffentlicht heute die Ergebnisse der kürzlich abgehaltenen Abstimmung der EUR-Anleihegläubiger. Der Beschluss, der auch die Verlängerung der Laufzeit der EUR-Anleihe 2025 bis Mai 2028 beinhaltete, wurde erfolgreich gefasst. Am Montag, den 30. Oktober, wird die vom Notar unterzeichnete Beurkundungserklärung beim Bundesanzeiger eingereicht und auf der Website der Gruppe veröffentlicht.



Der als Protokollführer der Abstimmung fungierende Notar hat die Abgabe gültiger Stimmen von mehr als 1 200 Anlegern bestätigt, die insgesamt EUR-Anleihen im Nominalwert von rund EUR 95 Mio. halten. Dies stellt eine Beteiligung von 72 % der ausstehenden Anleihen dar, die Beschlussfähigkeitsschwelle von 50 % wurde sohin ordnungsgemäß erfüllt. Von den teilnehmenden Investoren haben gemessen am Wert der ausstehenden EUR-Anleihen insgesamt 94 % für den Beschluss gestimmt, sodass auch die qualifizierte Mehrheitsschwelle von 75 % ordnungsgemäß erfüllt wurde.



Die Verlängerung sieht vor, dass Anleihegläubiger, die abgestimmt haben, eine Teilnahmeprämie in Höhe von 1,25 % erhalten.

Die Teilnahmeprämie wird an die teilnehmenden Investoren ausgeschüttet, sobald die Anleihebedingungen der EUR-Anleihenim Dezember 2023 formell geändert wurden. Die vollständigen Unterlagen sind auf der Website der Gruppe verfügbar.



Kieran Donnelly, CEO von 4finance, kommentiert: „Unsere Investorenbasis hatte starke Unterstützung für unser Geschäft als auch für diesen effizienten Weg der Refinanzierung signalisiert; ein Weg, der einen Großteil der sonst anfallenden Refinanzierungskosten bewusst in die Taschen unserer Anleihegläubiger fließen lässt. Wir freuen uns, dass diese Haltung in der Abstimmung nachdrücklich Unterstützung gefunden hat.“



James Etherington, CFO von 4finance, dazu: „Ich bin unseren Anleihegläubigern für das große Interesse an dem Prozess verbunden und hoffe, dass sie sich weiterhin aktiv einbringen werden. Über 1 200 große wie kleine Investoren haben sich beteiligt, und mit 94 % Zustimmung sowohl nach zahlen- als auch wertmäßig zugestimmt, was eine starke Unterstützung sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Investoren zeigt.“



Aalto Capital (München) und Gottex Brokers agierten als Financial Advisors für die Gruppe.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 4finance Email: investorrelations@4finance.com Email: press@4finance.com Aalto Capital Email: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com +49 1752668901 Gottex Brokers Email: jonatan.gonn@gottexsecurities.com +46 8 665 64 54

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung.

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen Unsicherheiten und Veränderungen der Umstände. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen.



Über 4finance

Die im Jahr 2008 gegründete 4finance ist einer der größte Anbieter in Europa, der sich auf digital Konsumentenkredite spezialisiert hat. 4finance bietet sein Geschäft in 11 Ländern an. Basierend auf innovativer, digitaler Analyse und einem hohen Automatisierungsgrad in allen Bereichen, konnte 4finance rasch wachsen und bis heute Kredite in Höhe von mehr als 10 Milliarden Euro in Form von Einmalzahlungen, Ratenkrediten und Kreditlinien vergeben. 4finance betreibt ein Portfolio führender Marken, über welche das Unternehmen als verantwortungsbewusster Kreditgeber einfache, bequeme und transparente Produkte für Millionen von Kunden anbietet, die von herkömmlichen Anbietern typischerweise unterversorgt sind. 4finance mit ihren Büros in Riga (Lettland), London und Luxemburg ist derzeit in 11 Ländern weltweit, inklusive Republik der Philippinen und Mexiko, tätig. Die Gruppe bietet auch Einlagen sowie Verbraucher- und KMU-Kredite über ihre Tochtergesellschaft TBI Bank an, ein in der EU zugelassene Bank, mit operativem Geschäft hauptsächlich in Bulgarien, Rumänien und Griechenland.

