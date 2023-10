EQS-News: BingX veröffentlicht umfassendes Update der Krypto-Analyse für das 4. Quartal 2023 und hebt STORJ hervor

EQS-News: BingX / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

BingX veröffentlicht umfassendes Update der Krypto-Analyse für das 4. Quartal 2023 und hebt STORJ hervor SINGAPUR - Media OutReach - 27. Oktober 2023 - BingX, eine führende Kryptowährungsbörse, freut sich, die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Version 2 ihres Krypto-Berichts für das 4. Quartal 2023 bekannt zu geben. Dieser aktualisierte Bericht bietet eine eingehende Untersuchung der Kryptowährungspreisanalyse und stellt hochwertige Projekte in den Vordergrund, aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers. Die Berichte prognostizieren eine erhöhte Volatilität für Bitcoin im Q4 2023. Die potenzielle Genehmigung von ETFs und die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit in den USA deuten jedoch auf eine Erholung von Bitcoin im vierten Quartal 2023 hin. Version 2 des Krypto-Berichts für das 4. Quartal 2023 von BingX bietet detaillierte Einblicke und Aktualisierungen zur Leistung des Kryptowährungsmarktes und deckt einige der vielversprechendsten Projekte im Krypto-Raum auf. Zu den in diesem Bericht vorgestellten Projekten gehören Aktualisierungen zu vielversprechenden Münzen wie ARB preis, ANT preis , AAVE preis and STORJ preis . Der Bericht legt nahe, dass 2024 und 2025 möglicherweise die letzten Bullenmärkte für Bitcoin mit signifikanten Preisanstiegen sein könnten, insbesondere im Bereich DeFi. Die Version 2 des Krypto-Berichts für das 4. Quartal 2023 von BingX baut auf dem Erfolg seiner vorherigen Ausgabe der Token Preis Analysis V1 auf und bietet frische Einblicke in den dynamischen Kryptowährungsmarkt. Diese umfassende Ressource ermächtigt Investoren und Enthusiasten mit Expertenanalysen und Informationen, um informierte Entscheidungen auf Basis der jüngsten BTC-Preisbewegungen und des allgemeinen Konsenses zu treffen. Über BingX BingX ist eine führende Kryptowährungsbörse, die Spot-, Derivate-, Grid- und Copy-Trading-Dienstleistungen für Nutzer in über 100 Ländern und Regionen weltweit anbietet. Mit einer Nutzerbasis von über 5 Millionen ermöglicht BingX Verbindungen zwischen Nutzern, Expertenhändlern und der Plattform selbst auf sichere und innovative Weise. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Website: https://bingx.com/de-de/prices E-Mail: media@bingx.com

