GNW-Adhoc: eXp Realty motiviert Teams mit neuem Aktienanreiz zur Beteiligung

^BELLINGHAM, Washington, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty (https://exprealty.com/)(®), ?the most agent-centric real estate brokerage on the planet(TM)" (das am stärksten auf Makler ausgerichtete Immobilienvermittlungsunternehmen der Welt) und wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), freut sich, die Einführung seines neuen Thrive-Programms bekanntgeben zu können, das kulturell ausgerichtete, produktive Teams motivieren soll, sich der eXp Realty-Familie anzuschließen. Nach dem Onboarding erhält der Teamleiter eine Aktienzuteilung auf der Grundlage seiner Produktion in den vergangenen 12 Monaten, die einer künftigen Unverfallbarkeit unterliegt. ?Als Unternehmen, das sich verpflichtet hat, zur Unterstützung seiner Makler ständig neue Wege zu beschreiten, ist eXp Realty immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die Erfahrung seiner Makler zu verbessern", so Michael Valdes, Chief Growth Officer von eXp Realty. ?Früher in diesem Jahr haben wir zwei Anreizprogramme eingeführt, Boost und Accelerate, die unabhängigen Maklerunternehmen und Einzelmaklern den Übergang zu eXp Realty erleichtern sollen. Mit Thrive bieten wir den Teams nun die Möglichkeit, schneller Aktien zu erwerben. Wir wissen, dass jedes Team seine eigene Kultur hat und seine eigene Art, Geschäfte zu machen, und wir möchten den Teams eine Plattform bieten, damit sie sich in unserem auf Makler ausgerichteten Umfeld entfalten können." eXp Realty bietet diesen Aktienanreiz für Teamleiter kulturell ausgerichteter Teams mit mehr als 10 Maklern außer dem Teamleiter und einem Umsatzvolumen von mindestens 40 Millionen US-Dollar (U.S./CAD) im Herkunftsland während der vorangegangenen 12-monatigen Steuerperiode. Internationale Qualifikationen werden noch bekanntgegeben. Es gelten zusätzliche Qualifikationen. Ein zentrales Kriterium dieses Programms ist, dass die Teamleiter sich verpflichten, ihr Team zu schulen und sicherzustellen, dass ihre Teammitglieder im Rahmen ihrer kulturellen Anpassung an eXp in das eXp Realty-Ökosystem integriert werden. Das Anreizprogramm Thrive wird ab sofort in den Vereinigten Staaten und Kanada eingeführt und in Kürze auch in den weiteren 22 globalen Märkten von eXp zur Verfügung stehen, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Wenn Sie mehr über das neue Thrive-Programm von eXp Realty erfahren möchten, und darüber, wie Ihr Team davon profitieren kann, klicken Sie bitte hier (https://life.exprealty.com/exp- realty-launches-thrive-program/). Über eXp World Holdings, Inc. eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft für eXp Realty(®), Virbela(®) und SUCCESS(®) Enterprises. eXp Realty ist mit mehr als 89.000 Maklern in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Südafrika, Indien, Mexiko, Portugal, Frankreich, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong, Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai das größte unabhängige Immobilienunternehmen der Welt und wächst international weiter. Als börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die einzigartige Möglichkeit, für Produktionsziele und Beiträge zum Gesamtwachstum des Unternehmens Aktienprämien zu erhalten. eXp World Holdings und seine Geschäftsbereiche bieten ein umfassendes Angebot an Makler- und Immobilien-Technologielösungen, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn- und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Tools für die Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Das cloudbasierte Maklerunternehmen wird von Virbela unterstützt, einer immersiven 3D-Plattform, die stark sozial und kollaborativ ausgerichtet ist und es den Maklern ermöglicht, besser vernetzt und produktiver zu sein. SUCCESS(®) Enterprises, mit der Zeitschrift SUCCESS(® )und den dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet und ist eine führende Marke und Publikation für persönliche und berufliche Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter https://expworldholdings.com (https://expworldholdings.com/). ?Safe Harbor"-Erklärung Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können Aussagen zu zukünftigen Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte sowie unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem die Verfügbarkeit von Anreizprogrammen auf internationalen Märkten und der zukünftige Wert von finanziellen Anreizprogrammen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, sie zu überarbeiten oder zu aktualisieren. Diese Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören Änderungen der Geschäfts- oder sonstigen Marktbedingungen, die Schwierigkeit, das Kostenwachstum auf moderatem Niveau zu halten und gleichzeitig die Einnahmen zu steigern, sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, darunter dem zuletzt eingereichten Quartalsbericht auf Formular 10-Q und dem Jahresbericht auf Formular 10-K, beschrieben werden. Medienkontakt: eXp World Holdings, Inc. mediarelations@expworldholdings.com (mailto:mediarelations@expworldholdings.com) Anlegerkontakt Denise Garcia investors@expworldholdings.com (mailto:investors@expworldholdings.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ef130bf-acbf-422b-a1dc- ae586120d6b8 °