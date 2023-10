Gold - Andere Währungen mit Vorlaufcharakter?

Der dynamische Goldpreisanstieg der letzten Wochen hat das Edelmetall bis an die runde 2000er-Marke herangeführt. Charttechnisch kann die jüngste Kursentwicklung als ein „v-förmiges“-Umkehrmuster interpretiert werden, woraus sich rein rechnerisch ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 140 USD ergibt. Dieses Kurspotenzial ist perspektivisch mehr als ausreichend, um die historischen Hochpunkte von 2020, 2022 und 2023 bei 2.070/2.072 wieder ins Visier zu nehmen. In der heutigen Analyse wollen wir aber ganz bewusst noch einen anderen Blickwinkel einnehmen. Konkret: wie sich die Kursentwicklung des Edelmetalls in anderen Währungen in 2023 darstellt. Sowohl in japanischen Yen, als auch in britischen Pfund sowie aus Sicht des Euro-Investors gelang dem Goldpreis zuletzt ein neues Verlaufshoch (siehe Chart) – charttechnisch sehr konstruktive Signale. Damit drängt sich die spannende Frage auf, ob die beschriebenen Ausbrüche in den anderen Währungspaaren einen Vorboten für die äquivalente Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf darstellt. Vor dem Hintergrund der eingangs angeführten „V-Formation“ auf USD-Basis handelt es sich um ein durchaus plausibles Szenario.

Gold (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

