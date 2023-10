Inflation auf dem Rückmarsch - Experten rechnen für Oktober mit 4,0 Prozent

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Inflationsrate in Deutschland ist nach Einschätzung von Ökonomen auch im Oktober gefallen und damit wohl auf den niedrigsten Stand seit gut zwei Jahren gerutscht.

Die Verbraucherpreise dürften im Schnitt nur noch um rund 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegt haben, sagen die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Volkswirte im Schnitt voraus. Dies wäre das tiefste Niveau seit August 2021. "Mit Erleichterung könnte eine spürbar tiefere Inflation aufgenommen werden", erklärte Uwe Dürkop, Chefökonom der Berliner Sparkasse, am Freitag zu den Erwartungen am Finanzmarkt. Im September lag die Teuerungsrate noch bei 4,5 Prozent. Das Statistische Bundesamt will am Montag seine erste offizielle Schätzung dazu veröffentlichen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht eine Inflation von zwei Prozent als ideal für die Konjunktur im Euroraum an. Die Währungshüter hatten bei ihrem Zinstreffen am Donnerstag angesichts einer schwächelnden Konjunktur und rückläufigen Inflationszahlen beschlossen, ihre Serie von Zinserhöhungen vorerst zu stoppen. Zudem wies EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Idee schneller Zinssenkungen zurück.

Die Inflation im Euroraum war im September binnen Monatsfrist von 5,2 auf 4,3 Prozent gesunken. Die befragten Analysten rechnen damit, dass die Teuerung in der Währungsunion im Oktober auf 3,4 Prozent gefallen sein dürfte. Das EU-Statistikamt legt die Daten am Dienstag vor. Stefan Mütze von der Helaba geht ebenfalls von einem spürbaren Rückgang aus. Zum einen sei das Preisniveau vor Jahresfrist hoch gewesen. "Zudem sind die Spritpreise im 4-Wochen-Vergleich leicht gesunken." In den nächsten Monaten dürfte die Entwicklung sinkender Inflationsraten in Deutschland und der Euro-Zone an Tempo verlieren - "zumal die Preisrisiken mit dem Konflikt im Nahen Osten zugenommen haben", sagte Mütze.

