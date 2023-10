Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Deutschland/Israel

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Deutschland/Israel:

"Israel ist ein Staat, der gegründet wurde, um den verfolgten Juden dieser Welt eine sichere Heimstatt zu bieten. Wie nötig dies war, bewies der Holocaust. Darin liegt der Grund, weshalb Angela Merkel das Existenzrecht Israels 2008 vor der Knesset als Teil der deutschen Staatsräson bezeichnete. Daran wird festzuhalten sein, wenn der Konflikt in Nahost in ein Stadium übergeht, in dem gut und böse, richtig und falsch, schwarz und weiß verschwimmen. Israel hat das Ziel ausgegeben, die Hamas in Gaza zu vernichten. Wie aber ist das zu erreichen, ohne mit dem tausendfachen Bombentod unschuldiger Palästinenser selbst Abscheu zu erregen? Wer trägt die Verantwortung für das Sterben: die Israelis, die sich wehren, oder die Hamas, die sich dem offenen Kampf entzieht und hinter Frauen und Kindern versteckt? In Deutschland die Flagge Israels zu hissen ist das das eine, standhaft zu bleiben das andere. Ein neutraler Beobachter kann Deutschland in diesem Konflikt nicht sein."/yyzz/DP/he