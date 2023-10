US-Präsident Biden trifft Chinas Außenminister in Washington

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat sich in Washington mit Chinas Außenminister Wang Yi getroffen. Biden habe in dem Gespräch betont, dass die USA und China bei der Bewältigung globaler Herausforderungen zusammenarbeiten müssten, teilte das Weiße am Freitag nach dem Treffen mit. Die Zusammenkunft der beiden könnte darauf hindeuten, dass Chinas Parteichef Xi Jinping zum Gipfel der Asien-Pazifik-Staaten Mitte November im kalifornischen San Francisco reisen könnte - und dort möglicherweise ein persönliches Gespräch zwischen Biden und Xi geplant ist.

Chinas Außenminister Wang Yi ist aktuell zu Besuch in Washington hatte zuvor bereits US-Außenminister Antony Blinken getroffen. Dieser wiederum hatte im Juni China besucht und dort seinerseits den chinesischen Staatschef Xi getroffen. Blinken war der höchste US-Besucher in China seit Beginn von Bidens Amtszeit im Januar 2021.

Die Beziehungen zwischen China und USA waren zuletzt auf einem Tiefpunkt. Die größte und zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt liegen schon seit langem in zahlreichen wichtigen Fragen über Kreuz. Xi und Biden hatten sich zuletzt am Rande des G20-Gipfels vor rund einem Jahr in Indonesien persönlich getroffen. Biden habe nun in dem Gespräch mit Außenminister Wang Yi betont, dass China und die USA offene Kommunikation aufrechterhalten müssten./nau/DP/he