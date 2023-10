Weltraumaktien: Das Renditeversprechen aus dem im All!

Die Faszination des Weltraums ist so alt wie die Menschheit selbst. In den letzten Jahren hat sich jedoch nicht nur die wissenschaftliche, sondern auch die wirtschaftliche Perspektive auf das Universum erweitert. Das Aufkommen privater Raumfahrtunternehmen und der technologische Fortschritt werfen die Frage auf: Können Weltraumaktien der nächste große Investitionshimmel sein?

Start-ups von Milliardären bringen sich in Stellung

Der Weltraum gilt nicht mehr nur als Ort der Entdeckung, sondern auch als potenzielles Geschäftsfeld. Private Raumfahrtunternehmen wie SpaceX, Blue Origin oder Virgin Galactic (WKN: A2PTTF) haben schon vor einiger Zeit die Tür zur kommerziellen Raumfahrt aufgestoßen. Dies eröffnet nicht nur der Raumfahrtindustrie neue Horizonte, sondern auch Investoren, die nach Wachstumschancen suchen.

Ein Bereich, der mittlerweile auf besonderes Interesse stößt, ist der Weltraumtourismus. Unternehmen wie Virgin Galactic haben bereits erfolgreich suborbitale Raumflüge für zahlende Kunden durchgeführt. Die Kosten für ein Flugticket liegen dabei im mittleren sechsstelligen Bereich – für den Normalbürger also kein Schnäppchen. Doch trotz der hohen Preise scheint die Nachfrage nach dem exklusiven Weltraumerlebnis groß zu sein.

Eine neue Industrie entsteht

Diese Pioniere könnten erst die Spitze des Eisbergs sein, wenn es darum geht, den Weltraum für den Massentourismus zu erschließen. Investitionen in solche Unternehmen haben dabei das Potenzial in Zukunft ansehnliche Renditen abwerfen, da die Nachfrage nach außergewöhnlichen Erlebnissen im Weltraum steigt.

Allerdings bestehen auch erhebliche Risiken. Man denke nur an den Tiefseetauchtourismus und die damit verbundene Tragödie von OceanGate im Jahr 2023. Auch Rückschläge bei einzelnen Raketenstarts könnten aus meiner Sicht die Entwicklung einer ganzen Industrie verlangsamen, wenn nicht gar zum sofortigen Ende führen.

Weltraumtechnologien und -dienste im Fokus

Ein weiterer vielversprechender Sektor sind Weltraumtechnologien und -dienstleistungen. Die Raumfahrt hat das Potenzial, unser Leben auf der Erde zu revolutionieren, sei es durch verbesserte Kommunikationssatelliten, Erdbeobachtungstechnologien oder die Nutzung von Weltraumressourcen.

Unternehmen, die sich auf diese Bereiche konzentrieren, können von einem wachsenden Markt profitieren. Hier fallen Namen wie Eutelsat (WKN: A0HGPT), SES (WKN: 914993) oder OHB (WKN: 593612), wobei sich letztere in einem Übernahmeprozess durch den im Hintergrund agierenden Finanzinvestor KKR befindet. Nicht zu vergessen sind die bereits heute großen Luftfahrtkonzerne wie Boeing (WKN: 850471) oder Airbus (WKN: 938914).

Kein einfaches Geschäft

Die Raumfahrtindustrie ist jedoch kein einfaches Geschäft und – wie bereits beschrieben – keineswegs risikofrei. Die Branche ist von Natur aus volatil kapitalintensiv und mit hohen Entwicklungskosten belastet. Zudem können politische und rechtliche Hürden die Expansionspläne von Raumfahrtunternehmen stark beeinträchtigen.

Fazit

Insgesamt könnte der Weltraum Anlegern jedoch vielversprechende Perspektiven bieten. Während einige Risiken unvermeidlich sind, könnten die potenziellen Renditen aber diejenigen belohnen, die bereit sind, frühzeitig in die Zukunft der Raumfahrt zu investieren. Meiner Meinung nach werden derzeit am Markt aber noch viele Visionen gehandelt, und das sollte so manchen Börsianer beruhigen.

