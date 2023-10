DAX®- Drei Verlustmonate in Serie

Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo wollen wir heute einen besonderen Fokus auf den langfristigen Monatschart des DAX® legen. Aus gutem Grund, denn das Aktienbarometer läuft Gefahr, den dritten Verlustmonat in Folge auszuprägen. Eine derartige Durststrecke kommt nur selten vor – auf Basis der Daten seit 1988 lediglich 26 Mal, was lediglich gut 6 % der Zeit entspricht. Zuletzt trat dieses negative Phänomen in der Hochphase der Corona-Krise auf. In 16 von 26 Fällen (61,5 %) konnten sich die deutschen Standardwerte im Folgemonat erholen. Die durchschnittliche Wertentwicklung betrug dabei 0,87 % - und somit etwas mehr als die historische Durchschnittsperformance auf Monatsbasis (0,71 %). Zur vollständigen Wahrheit gehört allerdings auch, dass das Muster im bisherigen Jahrtausend – also ab 2000 – deutlich schlechter funktioniert hat. Ein Abgleiten unter das Märztief bei 14.458 Punkten würde die Chance auf eine November-Erholung deutlich schmälern. Die Hochs von 2020 bzw. 2018 bei 13.795/13.597 Punkten definieren dann einen weiteren wichtigen Auffangbereich. Beachten sollten Anlegerinnen und Anleger zudem den trendfolgenden MACD, der sein Kaufsignal vom Jahresauftakt wieder zu negieren droht.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

