Die meistgehandelten Produkte: Anleger auf Nasdaq-100 bullish

Zum Wochenstart eröffnete der DAX® leicht im Plus und erreichte ein bisheriges Tageshoch von 14.797 Punkten. Uneinige Marktsignale aus Asien und Amerika, sowie eine befürchtete Eskalation im Israel-Hamas-Krieg stellen ein Herauforderung für eine weitere Erholung dar. Deutschlands Wirtschaft ist wie von den meisten Analsten erwartet im dritten Quartal leicht um 0,1 Prozent geschrumpft. Außerdem wird heute noch der deutsche Verbraucherpreisindex erwartet.

Nach Angaben der Euwax finden sich zwei Nasdaq 100 Calls unter den meistgehandelten Knock-Out-Produkten. Unter den beliebtesten Hebelprodukte auf dem DAX® werden von Anlegern sowohl mit Put als auch mit Calls gehandelt. Im Tagesverlauf werden noch Zahlen von Mitsubishi Motors und McDonalds erwartet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Call HC707Q 2,49 14180,42 Punkte 14061,690476 Punkte 53,92 Open End NASDAQ-100 ® Call HC55LS 14,42 14180,42 Punkte 12771,713014 Punkte 9,37 Open End DAX ® Put HD08A4 1,80 14784,00 Punkte 14931,385831 Punkte 82,35 Open End S&P 500 ® Put HC9L9R 2,69 4146,12 Punkte 4424,003861 Punkte 14,59 Open End DAX ® Put HC0YVC 4,11 14784,00 Punkte 15173,872297 Punkte 35,92 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.10.2023; 11:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC37S7 4,99 14774,36 Punkte 14600 Punkte 29,76 12.03.2024 DAX ® Call HC0XP6 18,77 14774,36 Punkte 13000 Punkte 7,87 12.12.2023 DAX ® Put HC37SB 6,47 14774,36 Punkte 15000 Punkte 22,83 12.03.2024 NASDAQ-100® Call HB8F32 1,16 14180,42 Punkte 13000 Punkte 116,94 12.12.2023 DAX ® Put HC9YM8 6,41 14774,36 Punkte 15400 Punkte 23,06 21.11.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.10.2023; 11:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC99K5 20,35 14783,10 Punkte 15177,497398 Punkte -15 Open End DAX ® Long HC07KP 14,10 14783,10 Punkte 13961,86193 Punkte 10 Open End DAX ® Long Hc07KR 8,74 14783,10 Punkte 14131,199672 Punkte 13 Open End MDAX ® Short HC01PB 13,85 24034,87 Punkte 33284,691522 Punkte -2 Open End DAX ® Long HC01RR 14,47 14783,10 Punkte 11023,114776 Punkte 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.10.2023; 11:30 Uhr

