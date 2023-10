EQS-News: Pyrum Innovations AG: Warminbetriebnahme der Linien 2 und 3 in Dillingen gestartet

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG: Warminbetriebnahme der Linien 2 und 3 in Dillingen gestartet



Pyrum Innovations AG: Warminbetriebnahme der Linien 2 und 3 in Dillingen gestartet Produktionsstart steht kurz bevor

Durchsatz des Reaktors 2 wird zeitnah auf 75 % gesteigert, Linie 3 folgt anschließend Dillingen / Saar, 30. Oktober 2023 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, gibt den erfolgreichen Start der Warminbetriebnahme der Reaktoren 2 und 3 im Stammwerk in Dillingen/Saar bekannt. Damit wird in Kürze das erste Öl aus den neuen Anlagen produziert. Die Genehmigungsbehörden haben bereits grünes Licht für den Start der Produktion gegeben. In den letzten Wochen wurde die Kaltinbetriebnahme abgeschlossen, alle Teile kalibriert und getestet. Der Automatikbetrieb ist bereits über mehrere Wochen geprüft und die Schulung des Personals abgeschlossen. Die Anlage ist mit allen Medien gefüllt, die Dichtheitsprüfung ist erfolgt und bereit für die Produktion. Sobald diese gestartet ist, wird der Durchsatz der ersten neuen Linie sukzessive auf 75 % hochgefahren. Anschließend werden alle Erfahrungen aus Linie 2 in Linie 3 umgesetzt und Linie 3 wird ebenfalls möglichst schnell auf 75 % Durchsatz hochgefahren. Danach werden beide Linien zusammen nach und nach auf 100 % hochgefahren. Der gesamte Prozess bis zur vollen Auslastung wird so schnell wie möglich durchgeführt, kann allerdings mehrere Monate in Anspruch nehmen. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Wir freuen uns sehr, nun bald mit der Produktion in unseren beiden neuen Linien zu starten. Bei der bereits abgeschlossenen Kalt- sowie der begonnenen Warminbetriebnahme ist alles hervorragend gelaufen und wir sind sehr zufrieden. Damit sind wir auf den letzten Metern unserer Standortserweiterung in Dillingen mit einer Verdreifachung unserer Kapazität auf 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr. Parallel dazu schreiten unserer Arbeiten an sechs weiteren Standworten zügig voran.“ Darüber hinaus zeichnete die ESG-Ratingagentur EcoVadis die Pyrum Innovations AG bei der jährlichen Rezertifizierung erneut mit dem Silber-Status aus und bestätigt damit die Nachhaltigkeit des Pyrum-Geschäftsmodells. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen – insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken – und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

