Glambou Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation

Glambou geht Partnerschaft mit Lena Gercke ein



30.10.2023 / 10:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

Zürich, 30. Oktober 2023 Glambou geht Partnerschaft mit Lena Gercke ein Die Produktpalette der innovativen Schmuckplattform Glambou wird um eine weitere exklusive Marke erweitert – LeGer by Lena Gercke. Eine Erstausgabe der Kollektion wird ab Dezember 2023 online erhältlich sein, das volle Sortiment ab Frühjahr 2024. In den vergangenen Jahren erzielte Glambou ein starkes Wachstum und hat mehrere wegweisende Schritte wie Partnerschaften mit Luxuskaufhäusern, neue Schmuckkollektionen mit namhaften InfluencerInnen oder die Kooperation mit Markenbotschafterinnen implementiert. Neben den Eigenmarken sind über Glambou mehr als 40 Designer Schmucklabels erhältlich. Die Zusammenarbeit mit Lena Gercke setzt diese erfolgreiche Strategie nahtlos fort. Damit wird insbesondere auch die Präsenz in Deutschland gestärkt, und Glambou wird seine Position als führende Plattform für Designerschmuck weiter ausbauen. Lena Gercke und Glambou werden unter dem Markennamen LeGer by Lena Gercke eine neue Schmuckkollektion entwerfen und exklusiv über den online-Marktplatz sowie die Shop-in-Shops von Glambou in führenden Warenhäusern in der Schweiz und in Deutschland vertreiben. Verkaufsstart ist für März 2024 geplant, wobei vom 1. bis 31. Dezember 2023 eine limitierte Erstausgabe erhältlich sein wird über www.glambou.com.

Kontakt Glambou: Medienkontakt: Glambou Holding AG Dynamics Group

Bernd Stadlwieser, Delegierter des VR Philippe Blangey

contact@glambou.com prb@dynamicsgroup.ch

www.glambou.com www.dynamicsgroup.ch Über Glambou Glambou Holding AG ist ein wachsendes Unternehmen aus der Schweiz mit Sitz in Zug, das einen Multi-Marken Online-Marktplatz für Designerschmuck sowie mehrere Shop-in-Shops in Premium-Kaufhäusern in DACH betreibt. Glambou AG, eine Tochtergesellschaft der Glambou Holding AG, ist ein kuratierter Marktplatz für Schmucklabels mit hochwertigen und stylischen Produkten mit individuellem Anspruch. Die Glambou Gruppe wird operativ vom Delegierten des Verwaltungsrats Bernd Stadlwieser (Delegierter des Verwaltungsrats, ehemaliger Group CEO von Thomas Sabo und der MCH Group) und Christan Glaser, Managing Director, geführt. Der Verwaltungsrat besteht aus Andrin Schaerli (Präsident des Verwaltungsrats, Managing Partner des Family Office Lakeshore Group aus Zürich), Bernd Stadlwieser und Sebastian Erasmus (Ex-CEO der Berliner Mediaagentur Leverate).

Ende der Medienmitteilungen