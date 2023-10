GNW-Adhoc: Calibre Scientific übernimmt CPS Analitica, einen Anbieter von Chromatographie-Verbrauchsmaterialien in Italien

^LOS ANGELES, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific, freut sich,

die Übernahme von C.P.S. Analitica S.r.l. (?CPS" oder das ?Unternehmen"), einem italienischen Anbieter von Chromatographie-Verbrauchsmaterialien für die pharmazeutische, biotechnologische, biowissenschaftliche, akademische, Lebensmittel- und Getränke-, Umwelt- und chemische Industrie, bekanntzugeben. CPS ist die erste Übernahme von Calibre Scientific in Italien, mit der das Unternehmen seine Präsenz in Europa weiter ausbaut und sein gesamtes Produktportfolio im Bereich der Chromatographie stärkt. CPS bietet Komplettlösungen für die Chromatographie- und Spektroskopiemärkte an, die Technologien wie Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), Gaschromatographie (GC), Atomabsorption, Spektroskopie (UV) und Kapillarelektrophorese umfassen. Neben Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen und anderen wichtigen Hilfsmitteln für chemische Laboratorien verfügt CPS Analitica über ein umfangreiches Produktsortiment, das auf die Verbesserung der Sicherheit im Labor zugeschnitten ist. Von Gasgeneratoren über Schallschutzkabinen bis hin zu vielseitigen mobilen Werkbänken für LC/GC/ICP/MS-Instrumente - das Portfolio des Unternehmens im Bereich Laborsicherheit ist sorgfältig zusammengestellt. Mit dieser Übernahme gewinnt Calibre Scientific einen wertvollen Partner in einer neuen Region und baut sein wachsendes Produktportfolio im Bereich Analytik und Chromatographie weiter aus. ?Dieser strategische Schritt stärkt unsere Präsenz auf dem italienischen Markt und verbessert unsere Fähigkeit, unseren Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen anzubieten", so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. ?Die 30-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens zeugt vom Engagement seines erfolgreichen Teams. Wir freuen uns, CPS Analitica in der Familie von Calibre Scientific willkommen zu heißen." ?Wir freuen uns sehr über den Beitritt zu Calibre Scientific", so Roberto Miglio, Managing Director von CPS. ?Ich bin zuversichtlich, dass die Synergien zwischen unserer Organisation und dem Rest von Calibre Scientific sowie der Zusammenschluss unserer begeisterten und qualifizierten Teams den Grundstein für eine neue, erfolgreiche Ära des Unternehmens legen werden." Über Calibre Scientific Calibre Scientific ist ein globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Geräten, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific vereint einzigartige Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Expertise verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, USA, erweitert kontinuierlich sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.investor.calibrescientific.com (https://investor.calibrescientific.com/) oder wenden Sie sich an press@calibrescientific.com (mailto:press@calibrescientific.com). °