GNW-Adhoc: King Faisal Specialist Hospital and Research Centre präsentiert biomedizinische Weltraumforschung auf der Global Health Exhibition

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) präsentiert seine bahnbrechenden Entwicklungen und Zukunftsaussichten in der biomedizinischen Weltraumforschung sowie deren Rolle bei der Verbesserung der menschlichen Gesundheit auf der diesjährigen Global Health Exhibition, an der das KFSH&RC auch als strategischer Gesundheitspartner teilnimmt. Auf der Ausstellung berichtet das KFSH&RC über seine wegweisenden Erfahrungen bei der Durchführung von vier Forschungsexperimenten im Bereich der Zellwissenschaften im Weltraum. Diese Experimente umfassen die Untersuchung der Reaktion von Immunzellen auf Entzündungen im Weltraum, die Überwachung der Aktivität von Tausenden von Genen in Entzündungen ausgesetzten Immunzellen und die Verfolgung von Veränderungen in der Lebensdauer von Ribonukleinsäure (mRNA) zwischen Weltraum und Erde. Darüber hinaus wird im Pavillon mithilfe eines Immunzellmodells die Entzündungsreaktion auf medikamentöse Behandlung simuliert, was dazu dienen soll, mögliche Anwendungen für die Prävention und Frühbehandlung zu erforschen. Ziel dieser Forschungsexperimente, die in Zusammenarbeit mit der saudischen Raumfahrtbehörde und im Rahmen der wissenschaftlichen Mission der saudischen Astronauten Rayyanah Barnawi und Ali Al-Qarni zur Internationalen Raumstation (ISS) durchgeführt werden, ist es, einen Beitrag zur Erforschung und Anwendung der Weltraummedizin zu leisten, um die Sicherheit von Raumfahrenden zu erhöhen und die gewonnenen Erkenntnisse zum Nutzen von Patienten weltweit einzusetzen. Die wissenschaftlichen Experimente dauerten vier Tage und wurden von einem Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Khaled Saad Abu Khubrah, Leiter der Abteilung für molekulare Biomedizin und Forschung am KFSH&RC, zusammen mit Dr. Wijdan Al-Ahmadi vom KFSH&RC und Dr. Edward Hattie vom BioServe Space Technologies Center im US-Bundesstaat Colorado durchgeführt. Das KFSH&RC setzt sich aktiv für weitere Forschungen im Bereich der biomedizinischen Weltraumforschung ein, um ein umfassenderes Verständnis der Auswirkungen von Schwerkraftmangel und kosmischer Strahlung auf den menschlichen Körper zu erlangen. Die Forscher möchten die einzigartige Weltraumumgebung nutzen, die Möglichkeiten für medizinische Experimente bietet, die auf der Erde nicht durchführbar sind. Dazu gehört die Untersuchung des Wachstums von Zellen und Geweben unter Mikrogravitationsbedingungen, die möglicherweise zu bahnbrechenden Entdeckungen bei der Behandlung von Krankheiten führen und neue Wege in der Weltraummedizin eröffnen könnte. Das KFSH&RC ist weltweit für seine spezialisierten Gesundheitsdienstleistungen und seine Innovationsführerschaft bekannt. Als fortschrittliches Zentrum für medizinische Forschung und Ausbildung zielt es darauf ab, medizinische Technologien voranzutreiben und den Standard der Gesundheitsversorgung weltweit durch Partnerschaften mit führenden lokalen, regionalen und internationalen Institutionen in den Bereichen Klinik, Forschung und Ausbildung zu verbessern.