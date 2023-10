GNW-Adhoc: Twelve Capitals versicherungsorientierter Multi Asset-Ansatz

^ZÜRICH, Schweiz, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Multi Asset Ansatz von

Twelve Capital weist ein hohes Mass an Widerstandsfähigkeit und Innovation auf in einem herausfordernden Investitionsumfeld, das von beispiellosen wirtschaftlichen Veränderungen, geopolitischen Spannungen und dem inzwischen nicht mehr funktionierenden traditionellen 60/40-Konzept geprägt ist. Der Ansatz, der auf der umfassenden Expertise des erfahrenen Teams von Twelve Capital beruht, optimiert die Diversifizierung durch eine Mischung aus Cat Bonds, Versicherungsanleihen und börsennotierten Versicherungsaktien. Gemeinsam nutzen diese Komponenten attraktive Renditen, saisonale Vorteile und ein Engagement für nachhaltiges Wachstum. Der Multi Asset Ansatz von Twelve Capital ist einzigartig auf künftige Unwägbarkeiten und eine sich ständig weiterentwickelnde Investmentlandschaft ausgerichtet. Der Kern des Ansatzes liegt in seiner geringen Korrelation zu den traditionellen Finanzmärkten, was sowohl Risikominderung als auch das Potenzial für robuste Renditen gewährleistet. https://www.twelvecapital.com/wp- content/uploads/2023/10/202310_Twelve_Capital_Multi_Asset_Ansatz_DE.pdf Für weitere Informationen wenden sie sich bitte an Twelve Capital unter: +41 44 5000 120 info@twelvecapital.com (mailto:info@twelvecapital.com) °