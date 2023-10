Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Rente

Der Wunsch vieler junger Berliner, schon mit 55 oder 60 in Rente zu gehen, ist zwar nachvollziehbar. Eintreten wird er aber für die wenigsten. Vielen wird es schlicht nicht gelingen, bis dahin so viel Geld angespart zu haben, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Hinzu kommt, dass jeder Arbeitnehmer gebraucht wird. Denn schon heute ist das deutsche Rentensystem auf Kante genäht. Bereits jetzt zahlt der Bund mehr als 100 Milliarden Euro als Zuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Gleichzeitig werden die Deutschen immer älter - jüngere Beitragszahler können das nicht auffangen./zz/DP/zb