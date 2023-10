Scholz unterstützt Nigerias G20-Ambitionen

LAGOS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Forderung Nigerias nach einer Aufnahme in die G20-Staatengruppe unterstützt. "Dass ein so großes Land wie Nigeria, das die größte Volkswirtschaft ist in Afrika, zurecht anmahnt, dass es irgendwie dabei sein muss, das ist auch richtig", sagte Scholz am Montag während seiner Afrika-Reise bei seinem Besuch in der nigerianischen Küstenmetropole Lagos. Es sei ein guter Fortschritt gewesen, dass die Afrikanische Union (AU) in die Gruppe der wichtigsten Wirtschaftsmächte aufgenommen wurde. Aber dabei könne es nicht bleiben.

Die G20 hatte beim Gipfel in Neu Delhi im September erstmals seit ihrer Gründung 1999 Zuwachs bekommen. Die Staatengruppe einigte sich darauf, die AU als zweite Regionalorganisation neben der Europäischen Union aufzunehmen. Als einziger afrikanischer Staat gehört bisher Südafrika der G20 an. Es hat aber eine geringere Wirtschaftskraft und deutlich weniger Einwohner als Nigeria. Mit 220 Millionen Einwohnern ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas und zugleich die größte Volkswirtschaft.

"Es ist ganz offensichtlich, dass die heutige Lage nicht vernünftig ist", sagte Scholz. Er beklagte auch die Schieflage im UN-Sicherheitsrat, in dem kein afrikanisches und kein lateinamerikanisches Land ständig vertreten ist. Über eine Reform des Gremiums wird seit Jahrzehnten diskutiert, sie ist aber bisher nicht in Sicht./mfi/DP/he