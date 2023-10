Von der Leyen: Jubel für Terrorismus hat keinen Platz in Europa

BERLIN (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat antisemitische Aktionen in Europa kritisiert. Der "Bild"-Zeitung (Montag) sagte von der Leyen zu Demonstrationen und Beiträgen in sozialen Netzwerken: "Jubel für Terrorismus, Antisemitismus oder Gewalt gegen Minderheiten ist niederträchtig und hat keinen Platz in Europa." Die EU-Kommissionspräsidentin sagte weiter: "Unsere offenen demokratischen Gesellschaften sind Europas große Stärke." Offenheit mache aber auch verwundbar. "Deswegen müssen wir den Anfängen wehren, wo immer sich Hass gegen Andersdenkende zeigt, ob im Netz oder auf unseren Straßen", sagte von der Leyen. In mehreren europäischen Hauptstädten war es am Wochenende zu pro-palästinensischen Großdemonstrationen gekommen, wobei Kritik an Israel geübt wurde./lw/DP/zb