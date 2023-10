Biden für Ausschluss einiger afrikanischer Staaten aus Handelsprogramm

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Mehrere afrikanische Länder sollen nach Angaben der USA künftig nicht mehr vom Handelsabkommen African Growth and Opportunity Act (AGOA) profitieren.

US-Präsident Joe Biden erklärte am Montag, die Teilnahme von Gabun, Niger, Uganda und der Zentralafrikanischen Republik an dem Programm zum 1. Januar 2024 beenden zu wollen. "Trotz intensiver Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und der Zentralafrikanischen Republik, Gabun, Niger und Uganda haben diese Länder es nicht geschafft, die Bedenken der Vereinigten Staaten hinsichtlich der Nichteinhaltung der AGOA-Förderkriterien auszuräumen", hieß es in einem Brief Bidens an den Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Er begründete den Schritt mit "groben Verletzungen" international anerkannter Menschenrechte durch die Zentralafrikanische Republik und Uganda und verwies auf das Versagen von Niger und Gabun, politischen Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit zu schützen oder kontinuierlich zu fördern.

Das im Jahr 2000 eingeführte Programm gewährt den Ländern südlich der Sahara zollfreien Zugang zum US-Markt. Es soll im September 2025 auslaufen. Afrikanische Regierungen und Industrieverbände drängen auf eine vorzeitige Verlängerung um zehn Jahre ohne Änderungen, um Unternehmen und neuen Investoren die Bedenken über die Zukunft von AGOA zu zerstreuen und Investitionssicherheit zu schaffen.

