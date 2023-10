BKA: Nach Hamas-Angriff über 2000 Straftaten in Deutschland

WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Infolge des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober hat das Bundeskriminalamt (BKA) mehr als 2000 Straftaten in Deutschland gezählt. Schwerpunktmäßig wurden laut der Zeitung "Tagesspiegel" (Dienstag) Körperverletzungsdelikte, Landfriedensbrüche, Volksverhetzungen und Sachbeschädigungen registriert. Auch "Widerstandstraftaten im Zusammenhang mit propalästinensischen Veranstaltungen in Berlin" hätten eine größere Rolle gespielt. Insgesamt bewege sich die Zahl der Gewaltstraftaten nach Angaben des BKA "im unteren dreistelligen Bereich".

Wie die Polizeibehörde in Wiesbaden zudem der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, beobachtet und analysiert sie die aktuelle Gefährdungslage intensiv und stimmt sich eng mit den Bundesländern und anderen Sicherheitsbehörden ab, um gewappnet zu sein./jaa/DP/stw