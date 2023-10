DAX® - Diese kurzfristigen Signalgeber sollten Sie kennen!

Für die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® führen wir jede Woche eigene Berechnungen bzw. Auswertungen zum Thema Marktbreite durch. Trotz neuem DAX®-Verlaufstief (14.630 Punkte) hat sich die grundsätzliche Marktverfassung – gemessen an den sieben von uns betrachteten Indikatoren – in der vergangenen Woche sogar leicht verbessert. Es liegt also eine positive Divergenz vor, was gegenwärtig für einen ersten Hoffnungsschimmer sorgt. Für eine echte Stabilisierung müsste der DAX® aber zumindest die horizontalen Barrieren bei 14.800 Punkten zurückerobern. Für den noch besseren charttechnischen Signalgeber halten wir ein Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke bei 14.936/14.985 Punkten. Schließlich hat dieses Gap die Erholung der letzten Woche ausgebremst und dann wäre zudem das alte Verlaufstief bei 14.948 Punkten zurückerobert. Ein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 14.630 Punkten schiebt dagegen eine Aktivierung des diskutierten Erholungstriggers auf die lange Bank. Vielmehr müssen Anlegerinnen und Anleger dann eine Belastungsprobe des Märztiefs (14.458 Punkte) einkalkulieren. Auf diesem Niveau wäre nicht zuletzt das rechnerische Abschlagspotenzial aus der vorangegangenen Topbildung ausgeschöpft.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

