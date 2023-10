Dax im Plus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Unter dem Einfluss einer nachlassenden Inflation und Kursgewinnen von BASF und Qiagen hat der Dax am Dienstag zugelegt. Zuletzt stand der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,47 Prozent auf 14.785,90 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,72 Prozent auf 24.016,84 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent.

In China hatte sich die Stimmung in dortigen großen und staatlichen Industriebetrieben im Oktober eingetrübt. Dies hatte den Dax zunächst etwas gebremst. Die Daten zeigten, dass die Erholung in China fragil sei, schrieben die Volkswirte der Commerzbank.

Die Inflationsdaten für die Eurozone halfen Aktien von Immobilienwerten, sich zu stabilisieren. Vonovia gewannen im Dax 2,8 Prozent, LEG im MDax 4,5 Prozent und Aroundtown im SDax 7,7 Prozent.

Der Chemiekonzern BASF erlitt wegen der Öl- und Gastochter Wintershall einen Quartalsverlust und wurde zudem für 2023 vorsichtiger. Die Papiere legten dennoch um 4,7 Prozent zu. Der Diagnostikspezialist Qiagen sieht sich nach einem überraschend guten Quartal in der Spur zu seinen im Sommer gesenkten Jahreszielen. Die Anteile gewannen 3,5 Prozent. An der Dax-Spitze setzten sich die Aktien des Laborausstatters Sartorius mit plus 6,5 Prozent von mehrjährigen Tiefständen ab. Die Aktien von Klöckner & Co trotzten einer Gewinnwarnung mit plus 4,5 Prozent.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0616 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0605 (Freitag: 1,0541) Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,79 Prozent am Vortag auf 2,76 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,11 Prozent auf 123,80 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,34 Prozent auf 128,18 Punkte.