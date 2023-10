Dax im Vorfeld von Fed-Entscheid niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Montag hatte er 0,2 Prozent fester bei 14.716,54 Punkten geschlossen. Die Anleger hoffen laut Analysten, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung im weiteren Wochenverlauf erneut eine Zinspause einlegt.

Im Mittelpunkt am Dienstag steht die Konjunktur. Nach den Zahlen zur Inflation und zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland stehen nun die Daten für die gesamte Euro-Zone an. Von Reuters befragte Fachleute erwarten einen Rückgang der Inflationsrate auf 3,1 Prozent im Oktober von 4,3 Prozent im Dezember und eine Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums im dritten Quartal. Die stark gestiegenen Zinsen und die maue Weltwirtschaft wirken als Hemmschuh.

Gleichzeitig geht es weiter mit den Konzernbilanzen. Niedrigere Preise und ein deutlicher Nachfragerückgang haben BASF belastet. Nach einem Einbruch im dritten Quartal erwartet der Chemiekonzern nun Umsatz und Ergebnis am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne. Im Fokus der Investoren steht auch der US-Chiphersteller AMD. Nach einem überraschend optimistischen Ausblick von Intel hoffen Börsianer auch bei dem Erzrivalen auf ermutigende Prognosen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.716,54

Dax-Future

14.773,00

EuroStoxx50

4.028,32

EuroStoxx50-Future

4.033,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.928,96 +1,6 Prozent

Nasdaq

12.789,48 +1,2 Prozent

S&P 500

4.166,82 +1,2 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

30.882,61 +0,6 Prozent

Shanghai

3.014,20 -0,2 Prozent

Hang Seng

17.112,14 -1,7 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)