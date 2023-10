Drei chinesische Astronauten zurück auf der Erde

PEKING (dpa-AFX) - Nach fünf Monaten an Bord der chinesischen Raumstation sind drei Astronauten zur Erde zurückgekehrt. Die Rückkehrkapsel des Raumschiffs "Shenzhou 16" (Magisches Schiff) wurde von einem großen Fallschirm abgebremst und landete am Dienstag in der Nähe des Weltraumbahnhofs Jiuquan in der Wüste Gobi, wie auf Livebildern des Staatsfernsehens zu sehen war.

Die Astronauten Zhu Yangzhu, Gui Haichao und Kommandant Jing Haipeng waren am 30. Mai ins All gestartet. Vor ihrer Rückkehr zur Erde war am vergangenen Donnerstag eine neue dreiköpfige Crew mit dem Raumschiff "Shenzhou 17" zur Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) aufgebrochen. Es war der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Station Anfang des Jahres.

Kommandant der neuen Mission ist Tang Hongbo (48), ein Raumfahrt-Veteran, der vor gut zwei Jahren nach einem dreimonatigen Aufenthalt im All mit der Mission "Shenzhou 12" zur Erde zurückgekehrt war. Mit ihm fliegen Tang Shengjie (33) und Jiang Xinlin (35) zum ersten Mal ins All. Gemessen am Durchschnittsalter ist es die jüngste Besatzung, die China bisher ins All geschickt hat.

China treibt sein Raumfahrtprogramm weiter voran. Wie die USA wollen auch die Chinesen wieder Menschen auf den Mond schicken. Die erste bemannte Mondmission der Volksrepublik ist für 2030 geplant./jpt/DP/zb