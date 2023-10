Gold in EUR - Neues Allzeithoch

„Diese Schiebezone sollten Sie kennen!“ So lautete unsere Überschrift vor wenigen Tagen zur Analyse des Goldpreises in EUR (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 25. Oktober). Gemeint war und ist die seit Januar bestehende Tradingrange zwischen rund 1.700 EUR auf der Unter- und knapp 1.900 EUR auf der Oberseite. Mit 1.902 EUR schaffte das Edelmetall zum Abschluss der vergangenen Woche nicht nur den Ausbruch aus dieser Konsolidierungsformation (siehe Chart), sondern gleichzeitig auch den Spurt über das alte Allzeithoch vom März 2022 bei 1.897 EUR. Dieses charttechnische Ausrufezeichen eröffnet rein rechnerisch ein Anschlusspotenzial von knapp 200 EUR. Da der Vorstoß in „uncharted territory“ zudem von freundlichen Indikatoren (z. B. MACD, Aroon) begleitet wird, steht die Börsenampel für den Goldpreis in Euro auf grün. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Vorwochentief bei 1.849 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Die spannendste Frage ist aktuell aber u. E., ob die diskutierte Steilvorlage für EUR-Investoren gleichzeitig ein Indiz für einen neuen historischen Rekordstand jenseits von 2.070/2.072 USD auf USD-Basis darstellt.

Gold in EUR (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold in EUR

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

