Ölpreise erholen sich etwas

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich von dem Kursrutsch zu Wochenbeginn teilweise erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Dienstag 88,36 US-Dollar. Das waren 91 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 83 Cent auf 83,14 Dollar.

Etwas gestützt wurden die Ölpreise durch den schwächeren Dollar. Der macht Rohöl für Käufer in anderen Währungsräumen günstiger und stützt so die Nachfrage.

Am Montag waren die Ölpreise noch deutlich unter Druck geraten. Auslöser dafür waren Anzeichen gewesen, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas sich gegenwärtig wohl nicht zum Flächenbrand ausweitet.

Die Sorgen bezüglich einer möglichen Ausweitung des Konflikts auf andere Länder im Nahen Osten bleiben aber bestehen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuletzt eine Waffenruhe im Kampf gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas abgelehnt./jsl/la/mis