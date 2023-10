Österreichs Inflation flaut weiter ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - In Österreich hat sich die Teuerung weiter abgeschwächt.

Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria ist die harmonisierte Inflationsrate (HVPI) im Oktober auf 4,9 Prozent gesunken, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Im September hatte die Teuerung noch 5,7 Prozent betragen. Insbesondere bei Nahrungsmitteln und Treibstoffen sei die Inflation zurückgegangen.

"Im Oktober hat die Inflation in Österreich noch einmal merklich nachgegeben: Nach 6,0 Prozent im September sind die Preissteigerungen im Oktober einer ersten Schätzung zufolge im Durchschnitt auf 5,4 Prozent zurückgegangen - und damit auf den niedrigsten Wert seit Januar 2022", sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas, der sich auf die nationale Inflationsrate bezog. Zurückzuführen sei dies darauf, dass die Preise für Nahrungsmittel und Möbel vor einem Jahr deutlich gestiegen waren und nun die Inflation weitaus weniger kräftig antrieben, sagte Thomas. Außerdem seien Treibstoffe im Vergleich zum Oktober des Vorjahres deutlich günstiger.

"Die Inflation halbiert sich seit Beginn dieses Jahres und sinkt auf den niedrigsten Wert seit Januar 2022. Der positive Trend setzt sich somit fort", erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer in einer schriftlichen Stellungnahme.

In anderen EU-Ländern verliert die Inflation allerdings noch weit stärker an Kraft. In Deutschland ging sie im Oktober auf 3,8 Prozent zurück - dem niedrigsten Wert seit August 2021. Dämpfend wirkte vor allem der Rückgang der Energiepreise.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)