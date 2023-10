Redcare Pharmacy steigert operativen Gewinn deutlich

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) ist dank Sparmaßnahmen deutlich profitabler geworden. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe in den drei Monaten bis Ende September rund 15 Millionen Euro betragen, teilte das im MDax < notierte Unternehmen am Dienstag in Sevenum mit. Im Vorjahreszeitraum hatte Redcare Pharmacy operativ lediglich etwas mehr als eine Million Euro verdient. Mit dem Ergebnis übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Experten.

Die Marge, gemessen am operativen Gewinn, sei auf 3,2 (Vorjahr 0,4) Prozent gestiegen. Wie bereits seit Anfang Oktober bekannt, konnte der DocMorris-Konkurrent unter anderem dank einer Übernahme den Umsatz deutlich erhöhen. Er kletterte um 67 Prozent auf 476 Millionen Euro. Bei der Vorlage der detaillierten Quartalszahlen bestätigte der Vorstand auch die Anfang August erhöhte Prognose für das laufende Jahr./zb/mis