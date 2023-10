Regierung feilt an nächsten Schritt bei Migrations-Thema

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andreas Rinke und Holger Hansen

Accra/Berlin (Reuters) - Wenige Tage vor dem Bund-Länder-Spitzentreffen zur Migration zeichnen sich neue Entscheidungen ab: Die Bundesregierung will voraussichtlich am Mittwoch neue Regeln auf den Weg bringen, die Asylbewerbern einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte bei einem Besuch in Ghana, Verfahren für Asylbewerber aus Staaten mit niedriger Anerkennungsquote sollten künftig auf Wunsch der Länder generell beschleunigt werden. Er rechne zudem mit der Zustimmung des Bundesrates zur Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten um Moldau und Georgien. Am Freitag ist ein Treffen des Kanzlers mit den Spitzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion geplant.

Am Montag kommen die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Scholz zusammen. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob der Bund sich stärker an den Kosten für Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen beteiligt. Im Gespräch ist die Rückkehr zu einer Pro-Kopf-Berechnung bei dem Bundeszuschuss, um der steigenden Zahl an ankommenden Flüchtlingen und Migranten Rechnung zu tragen. Es soll aber auch um Fragen wie Abschiebungen, Rückführungsabkommen, die Digitalisierung der Ausländerämter und eine bessere Koordination der Flüchtlingsbetreuung und Asyl-Antragsverfahren in den Kommunen und Länder gehen.

Die Bundesregierung hatte dazu bereits ein Migrationspaket beschlossen, das Abschiebungen vereinfachen und Flüchtlinge zugleich schneller in Arbeit bringen soll. Das Kabinett solle am Mittwoch eine Formulierungshilfe für Gesetzesänderungen für die erleichterte Arbeitsaufnahme beschließen, hieß es in Regierungskreisen. Die Bundesregierung erhofft sich davon eine höhere Beschäftigung von Asylsuchenden. Dies soll auch Städte und Gemeinden bei den Sozialleistungen entlasten.

Im Kern geht es laut dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf um drei Änderungen. Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen sollen künftig bereits nach sechs statt neun Monaten arbeiten dürfen. Die zweite Änderung betrifft die Duldung, die abgelehnte Asylbewerber im Fall von Beschäftigung oder Ausbildung erhalten können: Davon sollen Ausländer profitieren können, die bis zum 31. Dezember 2022 nach Deutschland gekommen sind. Bisher war der Stichtag der 31. August 2018. Drittens sollen Ausländerbehörden ihre Zustimmung zur Beschäftigung von geduldeten Ausländern künftig im Regelfall erteilen. Bisher ist dies nur eine Kann-Regelung, die im Ermessen der Behörde liegt.

Die Ampel-Regierung braucht dazu keine Zustimmung der oppositionellen Union. Scholz hatte aber betont, dass er bei dem politisch sensiblen Thema Migration eine breite Verständigung von Bund, Ländern, Kommunen und Opposition anstrebe. Auf eine Forderung von CDU-Chef Merz, für einen "Deutschland-Pakt" eine paritätisch zusammengesetzte Verhandlungsgruppe zu Gesprächen über 26 Forderungen der Unions-Fraktion einzurichten, war er nicht eingegangen. Stattdessen hatte sich der Kanzler mit den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein (CDU, Hessen) und Stephan Weil (SPD, Niedersachsen) sowie Merz getroffen.

Scholz äußerte sich zugleich skeptisch zu Vorschlägen, Asylverfahren außerhalb der EU abzuwickeln. Es gibt viele Vorschläge, bei denen man sich fragen müsse, was Drittstaaten dazu meinten, sagte er in Accra auf eine entsprechende Frage. "Das wäre jedenfalls ein höflicher Rat", fügte er hinzu. Hintergrund ist ein Vorschlag des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Der CDU-Politiker hatte in der "Süddeutschen Zeitung" angeregt, man solle Flüchtlinge nach einem Aufgreifen in Europa in Partnerländer entlang der Fluchtrouten bringen, "damit dort Verfahren und Schutzgewährung nach rechtsstaatlichen Regeln stattfinden". Im Gegenzug müssten diese Partnerländer finanziell unterstützt werden.

