Scholz beendet Afrika-Reise in Ghana

ACCRA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz beendet am Dienstag seine dreitägige Afrika-Reise in Ghana. Der Küstenstaat westlich von Nigeria mit seinen gut 34 Millionen Einwohnern ist eine der stabilsten Demokratien des Kontinents und gehörte 2019 noch zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Davon ist nichts mehr zu spüren - Anfang dieses Jahres kletterte die Inflation vorübergehend auf mehr als 54 Prozent. Die schwer überschuldete Regierung von Präsident Nana Akufo-Addo sah sich gezwungen, allein zum Bedienen ihrer Schulden einen Notkredit in Milliardenhöhe beim Internationalen Währungsfonds aufzunehmen.

Scholz trifft in der Hauptstadt Accra den Präsidenten, spricht mit Wirtschaftsvertretern und besucht ein Trainingszentrum für die Friedenssicherung. Neben dem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen und Sicherheitsfragen könnte es in Ghana auch um Migration gehen. Ghana gilt schon lange als sicheres Herkunftsland von Flüchtlingen und als vorbildlich, was die Rückführung von Migranten ohne Bleiberecht in Deutschland angeht.

Am Sonntag und Montag war Scholz in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Land Afrikas. Es ist seine dritte große Afrika-Reise in den fast zwei Jahren seit seinem Amtsantritt. Am Abend reist er nach Berlin zurück./mfi/DP/he