Vor Migrations-Gipfel von Bund und Ländern neues Treffen von Scholz mit Merz geplant

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Vor dem entscheidenden Bund-Länder-Spitzengespräch am 6. November ist auch ein erneutes Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) geplant.

An dem für Freitag angedachten Gespräch solle auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teilnehmen, hieß es in Verhandlungskreisen am Dienstag zu entsprechenden Medienberichten. Regierung sowie CDU und die CSU-Landesgruppe erklärten auf Anfrage, dass sie sich zu Spekulationen nicht äußern wollten. Es sei Vertraulichkeit vereinbart worden.

Am Montag kommen die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Scholz zusammen. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob der Bund sich stärker an den Kosten für Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen beteiligt. Im Gespräch ist die Rückkehr zu einer Pro-Kopf-Berechnung bei dem Bundeszuschuss, um der steigenden Zahl an ankommenden Flüchtlingen und Migranten Rechnung zu tragen. Es soll aber auch um Fragen wie Abschiebungen, Rückführungsabkommen, die Digitalisierung der Ausländerämter und eine bessere Koordination der Flüchtlingsbetreuung und Asyl-Antragsverfahren in den Kommunen und Länder gehen.

Scholz hatte sich bereits in diesem Zusammenhang mit den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein (CDU, Hessen) und Stephan Weil (SPD, Niedersachsen) sowie Merz getroffen. Die Ampel-Regierung braucht die Absprache mit den Ländern wegen der nötigen Zustimmung des Bundesrates bei einigen Gesetzesvorhaben zum Thema Migration. Die Stimmen der oppositionellen CDU/CSU-Bundestagsfaktion werden dagegen nicht benötigt. Scholz hatte aber betont, dass er bei dem politisch sensiblen Thema Migration eine breite Verständigung von Bund, Ländern, Kommunen und Opposition anstrebe. Auf eine Forderung von CDU-Chef Merz, für einen "Deutschland-Pakt" eine paritätisch zusammengesetzte Verhandlungsgruppe zu Gesprächen über 26 Forderungen der Unions-Fraktion einzurichten, war er nicht eingegangen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)