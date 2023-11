Bankenbranche will mehr Zeit für Umsetzung von EU-Bankenpaket

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die deutsche Bankenbranche fordert mehr Zeit für die Umsetzung neuer globaler Kapitalvorschriften in der EU.

Nach den derzeitigen Planungen soll das EU-Bankenpaket, mit dem die sogenannten Basel-III-Reformen in der EU zur Geltung kommen, ab dem 1. Januar 2025 angewendet werden. Für die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) ist das zu früh. Mit einem späteren Datum würde die EU dem Beispiel der USA und Großbritanniens folgen, die die neuen Regeln nicht vor Juli 2025 anwenden wollten, teilte die DK am Mittwoch in Berlin mit. "Wir befürchten daher erhebliche Wettbewerbsnachteile für die EU-Institute gegenüber ihren Mitbewerbern", erklärte Daniel Quinten, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) federführend für die DK.

Die meisten Vorschriften der Reform sind bereits umgesetzt worden. Das Reformpaket war 2010 nach der globalen Finanzkrise im Auftrag der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) angeschoben worden. Über die letzte Stufe der Reform, die schärfere Kapitalvorschriften für die Institute vorsieht, war allerdings erst im Dezember 2017 eine Einigung erzielt worden. Danach zog sich das Gesetzgebungsverfahren in der EU hin. Die geplante Anwendung der neuen Regeln ab Januar 2025 ist zwei Jahre später als ursprünglich anvisiert.

Die DK hatte bereits gefordert, den Geldhäusern eine Umsetzungsfrist von 18 Monaten nach Veröffentlichung der finalen Gesetzestexte zu gewähren. "Das Gesetzgebungsverfahren hat sich nun leider immer weiter verzögert", erklärte Quinten. "Wenn die umfangreichen Regeländerungen wie geplant anzuwenden wären, verbliebe den Instituten und ihren Dienstleistern selbst bei einer zeitnahen Veröffentlichung finaler Texte nicht mehr ausreichend Umsetzungszeit." Mit einer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt ist laut DK frühestens in sechs Monaten zu rechnen.

