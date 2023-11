Dax dürfte erneut zulegen - Fed-Entscheid im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor dem US-Zinsentscheid dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen.

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten, nachdem er am Dienstag bereits 0,6 Prozent fester bei 14.810,34 Punkten geschlossen hatte. Starke Firmenbilanzen und Zinshoffnungen nach den jüngsten Konjunkturdaten treiben die europäischen Börsen momentan an.

Anleger fiebern auf die am Abend (19 Uhr MESZ) anstehende Entscheidung der amerikanischen Notenbank hin. Die US-Währungshüter steuern nach Meinung der meisten Marktteilnehmer auf eine erneute Zinspause zu. Fed-Chef Jerome Powell hatte sich jedoch die Option einer künftigen Straffung offengelassen. Investoren stellen sich darauf ein, dass Zinssenkungen vorerst nicht auf der Agenda stehen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.810,34

Dax-Future

14.941,00

EuroStoxx50

4.061,12

EuroStoxx50-Future

4.091,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.052,87 +0,4 Prozent

Nasdaq

12.851,24 +0,5 Prozent

S&P 500

4.193,80 +0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

31.601,65 +2,4 Prozent

Shanghai

3.026,85 +0,3 Prozent

Hang Seng

17.101,07 -0,1 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Anika Ross, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)