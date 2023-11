Dax vor Fed auf Standby - Anleger rechnen mit Zinspause

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung geldpolitischer Signale aus den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch die Füße still gehalten.

Der Dax notierte zu Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 14.841 Punkten. Viele Investoren rechnen bei der am Abend (19 Uhr MEZ) anstehenden Entscheidung der amerikanischen Notenbank damit, dass die Fed erneut eine Zinspause einlegen wird. Damit würden die Währungshüter erstmals seit Beginn der geldpolitischen Straffungsserie im März 2022 in zwei aufeinander folgenden Sitzungen die Füße still halten. Fed-Chef Jerome Powell hatte sich jedoch die Option einer künftigen Straffung offengelassen. Sollte er diese Haltung bekräftigen, dürfte das für den Markt eine "bittere Pille" sein, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst bei CMC Markets. Investoren müssten sich dann darauf einstellen, dass Zinssenkungen vorerst nicht auf der Agenda stehen. "Das Risiko für eine 'hoffnungslose Pause' in Sachen Zinssenkungen ist hoch."

Für Gesprächsstoff sorgte Bayer. Der Pharmakonzern ist im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup erneut zu Schadenersatz verurteilt worden. Die Aktien standen am Mittwoch dennoch 0,3 Prozent höher. Seit Jahresbeginn haben die Titel indes rund 16 Prozent verloren. Bayer hatte sich 2018 mit der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns und Roundup-Herstellers Monsanto eine Welle von Klagen in den USA eingehandelt, bei denen es um mögliche Krebserkrankungen durch den Wirkstoff Glyphosat geht.

