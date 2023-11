EUR/USD: Anleger fiebern Fed-Sitzung entgegen – Alle Augen auf Powell

Wenige Stunden vor dem bedeutenden Fed-Notenbankevent üben sich Marktakteure in Zurückhaltung. Auch wenn Anleger mittlerweile mit einer Zinspause im aktuellen Zinserhöhungszyklus rechnen, bleibt die Sorge vor hawkishen Signalen durch Fed-Chef Jerome Powell offensichtlich berechtigt. Auch den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag gilt es im Auge zu behalten.

Anleger rechnen mit Zinspause im Erhöhungszyklus – Powell-Rhetorik im Blick

Die heutige Fed-Notenbanksitzung könnte die entscheidenden Impulse für die kommenden Tage liefern. Um 19:00 Uhr erwartet Investoren der Leitzinsentscheid. Das Fed-Watch-Tool der CME Group signalisiert aktuell eine Chance von 97,2 Prozent, dass der US-Währungshüter nicht an den berüchtigten Zinsschrauben dreht. Indes stehen die Chancen für eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte auf der letzten Notenbanksitzung des Jahres (13. Dezember) bei 26,2 Prozent. Abzuwarten gilt, ob Jerome Powell die Märkte in Bezug auf weitere Zinserhöhungen im Dunkeln lässt oder Entspannungssignale ab 19:30 Uhr auf der FOMC-Pressekonferenz sendet.

Aktuell notiert das Leitzinsniveau in der Spanne von 5,25-5,50 Prozent, was dem höchsten Stand seit 22 Jahren entspricht.

Nach wie vor muss die Fed den schwierigen Spagat bewältigen, auf der einen Seite die grassierende Inflation zu bekämpfen, ohne den globalen Konjunkturmotor abzuwürgen. Im September kletterten die Verbraucherpreise per Jahresmonatsvergleich um 3,7 Prozent und damit immer noch deutlich stärker als die eigentlich angepeilte Zielmarke von 2,0 Prozent.