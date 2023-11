GNW-Adhoc: Anerkennung von Müttern: Momcozy veranstaltet Comedy-Special "Stand Up for Mums" in London

^LONDON, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Unternehmen Momcozy (https://momcozy.com/?utm_source=contents&utm_medium=PR&utm_campaign=contents), das 3 Millionen Mütter weltweit unterstützt, feiert am 19. November die Premiere seiner Comedy-Show ?Stand Up for Mums" im Soho Theatre in der Londoner City und bringt damit seine Kampagne ?Remove Breastfeeding Barriers" (Stillhindernisse überwinden) und sein Debüt in Europa entscheidend voran. Ziel der Veranstaltung ist es, die vielen verschiedenen Erfahrungen in der Mutterschaft - Höhen, Tiefen und unerwartete Momente - aufzuzeigen und zu würdigen. Stand Up For Mums Mit Stand-up-Comedy möchte Momcozy die unterschiedlichen und auch chaotischen Situationen, denen sich Mütter im Alltag gegenübersehen, veranschaulichen. Der Name ?Stand Up for Mums" bezieht sich nicht nur auf das Format der Veranstaltung, sondern verkörpert auch die Mission von Momcozy, Mütter umfassend zu unterstützen und ihnen Priorität einzuräumen. Die Teilnehmer erwartet ein Nachmittag mit viel Gelächter, Enthüllungen und einem Gemeinschaftsgefühl, wenn die Stand-up-Comedians Geschichten vom Muttersein darbieten. Die Gäste und andere Einzelheiten der Veranstaltung werden kurz vor dem Termin bekannt gegeben. Gemäß dem Grundsatz ?Always Putting Moms First" (Mütter stehen immer an erster Stelle) stellt Momcozy die Mütter in den Mittelpunkt seines Handelns. Am Muttertag würdigte die Kampagne ?Speak up for Moms" verschiedene Geschichten von Müttern in Nordamerika. Während des Stillmonats wurde die Unterstützung mit Schulungen für Mütter erweitert. Das Parachute-Program erweiterte ein Unterstützungspaket in Höhe von 1 Million USD, um den ungesehenen Herausforderungen der Mütter Rechnung zu tragen. Mit der bevorstehenden Veranstaltung ?Stand Up for Mums" weitet Momcozy seine Herzensangelegenheit auf Großbritannien aus und bekräftigt sein unermüdliches globales Engagement dafür, dass sich jede Mutter anerkannt und gefeiert fühlt. Mit einem ?Stand Up for Mums"-Special lädt Momcozy alle ein, Teil einer Bewegung zu werden, die Mütter bei allem, was sie tun, unterstützt und sie anerkennt, auch in den schwierigen Momenten. Sichern Sie sich schnell mit etwas Glück einen der 100 kostenlosen Tickets, um einen Nachmittag voller Lachen, Erkenntnisse und Gemeinschaft zu erleben. Interessierte Teilnehmer können sich HIER (https://momcozy.com/pages/stand-up-for-mums- 2023?utm_source=contents&utm_medium=PR&utm_campaign=contents) anmelden. Über Momcozy Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten. Momcozy begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft und wird von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern geschätzt. Mit kontinuierlicher Innovation und dem aufrichtigen Engagement, ansprechende Designs zu kreieren, nehmen Präsenz und Einfluss von Momcozy zu, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8e2110d-6260-41aa- a63d-197ab155bf44 °