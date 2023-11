GNW-Adhoc: King Faisal Specialist Hospital and Research Centre nutzt Technologie zur Krebsfrüherkennung für 50 Gene

^RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Es konnte erfolgreich Flüssigbiopsien bei Patienten unterschiedlichster Altersgruppen durchführen. Dieses innovative Verfahren bietet eine sicherere Alternative zu herkömmlichen Gewebebiopsien. Bemerkenswert ist, dass das KFSH&RC die erste medizinische Einrichtung im Nahen Osten ist, die diese hochmoderne Technologie anwendet. Die bahnbrechende Methode ist so besonders, weil sich damit ca. 50 Gene, die mit Krebs in Verbindung gebracht werden, sowie mehr als 3.000 genetische Mutationen identifizieren lassen. Das ist ein entscheidender Fortschritt bei der Behandlung von Krebspatienten, da den betroffenen Körperregionen kein Gewebe mehr zur Untersuchung entnommen werden muss. Dieser Schritt ist ein wichtiger Durchbruch, der zu wesentlich besseren Behandlungsergebnissen führen und vielen Patienten das Leben erheblich leichter machen kann. Flüssigbiopsien bieten einige wesentliche Vorteile gegenüber Gewebebiopsien. Sie sind weniger invasiv, da einfach eine Blutprobe von nur 10 ml entnommen werden muss und diese Entnahme problemlos während der Behandlung wiederholt werden kann. Flüssigbiopsien ermöglichen eine hohe Genauigkeit bei der schnellen Erkennung von Biomarkern und eine bessere Vorhersage, wie Patienten auf eine Behandlung ansprechen. Außerdem lassen sich neue Mutationen schneller identifizieren, und Rezidive können einfacher bestätigt oder ausgeschlossen werden - ein wichtiger Fortschritt in der Krebsforschung. In Fällen, in denen die Entnahme von befallenem Gewebe ohne chirurgischen Eingriff schwierig ist - wie beispielsweise bei Lungenkrebs -, stellt diese Technologie eine sicherere Alternative zu herkömmlichen Biopsien dar. Sie ist besonders vorteilhaft für ältere Patienten, bei denen eine Gewebebiopsie der Lunge aufgrund der möglichen schweren Komplikationen, die damit verbunden sind, nicht in Frage kommt. Als strategischer Gesundheitspartner der Global Health Exhibition, die vom 29. bis 31. Oktober in Riad stattfindet, hat das KFSH&RC einen eigenen Pavillon, in dem Besucher die Flüssigbiopsietechnologie sowie viele weitere Lösungen und Technologien für die medizinische Versorgung und Behandlung erkunden können. Die Flüssigbiopsie bietet zudem einen vielversprechenden Ansatz für andere Phasen der Krebserkennung und -behandlung im KFSH&RC. Durch eine routinemäßige Durchführung dieser Tests kann eine Datenbank mit krebsverursachenden Mutationen in der lokalen Gemeinschaft aufgebaut werden, die dabei hilft, Krebs bereits im Frühstadium zu diagnostizieren, noch bevor sich ein Tumor gebildet hat. Zudem lassen sich während der Behandlung Veränderungen beim Zustand der Patienten nachverfolgen, sodass Behandlungspläne schnell angepasst werden können und eine Verschlechterung des Zustands verhindert wird. Dieser Fortschritt ist dem Engagement des KFSH&RC zu verdanken, moderne Technologien einzusetzen, um die Versorgung der Patienten und die betrieblichen Abläufe zu verbessern. Der Test ermöglicht schnelle medizinische Entscheidungen bei der Behandlung von Krebspatienten und verkürzt dank vollständiger Automatisierung sowohl Testdauer als auch Testverarbeitung. Das KFSH&RC ist eine der weltweit herausragenden Institutionen für die Behandlung spezieller Erkrankungen - wegweisend bei Innovationen und ein modernes Zentrum für die medizinische Forschung sowie Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus arbeitet das Krankenhaus aktiv an der Weiterentwicklung von Medizintechnologien und ist bestrebt, die Standards der medizinischen Versorgung weltweit anzuheben. In Zusammenarbeit mit bedeutenden lokalen, regionalen und internationalen Organisationen liefert das KFSH&RC erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen klinische Behandlung, Forschung und Weiterbildung. Kontaktinformationen: kfshrc@mcsaatchi.com Fotos zu dieser Bekanntmachung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ba7a2cd-ae09-4d9a-8658- a5efc2b198c3 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9de0dc61-7dc5-47e4-af70- 09088ad689e1 °