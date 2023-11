Insider - Verzinsung staatlicher Einlagen bei der EZB im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) beschäftigen sich Insidern zufolge im Rahmen ihrer geldpolitischen Überlegungen mit der Frage der Verzinsung staatlicher Einlagen.

Auf ihrer jüngsten Zinssitzung vergangene Woche hätten sie die Diskussion darüber wieder aufgenommen, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Nach einem Seminar hätten die Euro-Wächter aber eine Entscheidung über möglicherweise geringere Verzinsungen aus Sorge verschoben, da ein solcher Schritt ins Auge gehen könnte. Die EZB lehnte eine Stellungnahme ab.

Die EZB hat im Kampf gegen eine hohe Inflation ihre Schlüsselzinsen seit Sommer 2022 so schnell und so kräftig angehoben wie bisher noch nie. Der Einlagensatz, den Geschäftsbanken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, liegt inzwischen bei 4,00 Prozent - das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Manche der 20 nationalen Euro- Notenbanken, wie etwa die Bundesbank, müssen sich angesichts umfangreicher Zinszahlungen an die Geschäftsbanken und zugleich geringer Einnahmen aus den aufgekauften Anleihebeständen auf hohe Verluste einstellen. Hinter der Debatte um die staatlichen Einlagen stehe daher auch das Bestreben der Notenbanken, die Zinszahlungen möglichst zu senken, sagten die Insider.

Allerdings befürchteten die Währungshüter, dass Regierungen und andere staatliche Stellen dann mit ihren Einlagen zu den Geschäftsbanken wechseln könnten, sagten die mit der Situation vertrauten Personen. Die Institute wiederum würden womöglich daraufhin mehr Gelder bei den nationalen Notenbanken parken, was für die Währungshüter noch umfangreichere Zinszahlungen bedeuten würde. Die EZB hatte in diesem Jahr eine Obergrenze für die Verzinsung staatlicher Einlagen festgelegt. Diese wird gebildet aus dem kurzfristigen Euro-Referenzzinssatz (€STR) - der aktuell 3,9 Prozent beträgt - minus 0,20 Prozentpunkte. Die Bundesbank und andere nationale Notenbanken haben bereits die Verzinsung staatlicher Einlagen auf null Prozent gesenkt. Inzwischen haben Regierungen ihre Einlagen bei den Euro-Notenbanken von 647 Milliarden Euro im Juli 2022 auf 205 Milliarden Euro nach der jüngsten Zählung reduziert.

POSITIVE VERZINSUNG AUCH FÜR STAATLICHE STELLEN

Üblicherweise erhalten Regierungen und staatliche Stellen auf ihre Geldeinlagen bei den Notenbanken keine Zinsen, was auch dem EZB-Verbot von Staatsfinanzierungen entspricht. Doch die Situation ist inzwischen komplizierter geworden. Im Zuge des Straffungskurses der EZB erhalten Geschäftsbanken seit September 2022 wieder Zinsen auf ihre Einlagen bei den Euro-Notenbanken - bis Juni 2022 war der Einlagensatz negativ. Und die EZB beschloss zudem angesichts einer Gefahr abrupter Geldabflüsse in die Finanzmärkte, auch Einlagen staatlicher Stellen positiv zu verzinsen.

Das Thema hat nicht nur finanztechnische sondern auch politische Aspekte. Denn durch den Straffungskurs sind die Gewinne vieler Banken im Euro-Raum rasant in die Höhe geschnellt. Dies hat zum Teil öffentliche Kritik ausgelöst - die Regierungen von Litauen, Spanien und Italien führten sogar Sondersteuern für Banken ein. Die Regierungen profitierten von den Zinssprüngen nach oben hingegen nur teilweise. Denn angesichts drohender Verluste ihrer Notenbanken könnten sie möglicherweise gezwungen sein, ihren Notenbanken mit Kapitalspritzen unter die Arme zu greifen. Die niederländische Notenbank hatte vor einer solchen Entwicklung gewarnt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte vergangene Woche nach der Zinssitzung erklärt, die Euro-Notenbank habe nicht das Ziel, Gewinne auszuweisen oder Verluste abzudecken.

Den Insidern zufolge werden die Euro-Wächter das Thema der staatlichen Einlagen wahrscheinlich im nächsten Jahr erneut beraten. Dann werde sich die EZB auch mit der weitergehenden Frage beschäftigen, wie sie mit der hohen Überschussliquidität in der Bankenbranche von zuletzt rund 3,6 Billionen Euro künftig umgehen solle. Dies ist eine Hinterlassenschaft der jahrelangen ultralockeren Geldpolitik, als die EZB mit billionenschweren Anleihekäufen der Wirtschaft unter die Arme gegriffen hatte.

