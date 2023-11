IRW-News: ACCESSWIRE News Network : MAXIMANCE 2030 Ltd unterstützt BlueGrace Energy Bolivia auf dem Weg zu einem sicheren Modell für die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : MAXIMANCE 2030 Ltd unterstützt BlueGrace Energy Bolivia auf dem Weg zu einem sicheren Modell für die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)

Die Unterstützung durch MAXIMANCE ist ein starker Impuls für die globale Expansion von BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA und stärkt die internationale Präsenz und das Investitionspotenzial des Unternehmens.

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 1. November 2023 / Im Vorfeld des Weltklimagipfels COP28, der vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), stattfinden wird, meldete der President und CEO von BlueGrace Energy Bolivia (BGEB), Julio Jose Montenegro, die Aufnahme von BlueGrace Energy Bolivia in die International Capital Market Association (ICMA) und die Ausstellung einer Garantieerklärung von MAXIMANCE 2030 Ltd., einer Investmentgesellschaft mit Sitz in London, die sich auf die Kreislaufwirtschaft und Biotechnologien für die Energiewende spezialisiert hat.

Die Unterstützung durch MAXIMANCE ist eine weitere Bestätigung für das Potenzial von BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA, bedeutende Investitionsprojekte zu übernehmen, die mit seinen Zielen der Vertikalisierung und der globalen Marktexpansion übereinstimmen, sowie für die internationale Präsenz des Unternehmens, wodurch seine Glaubwürdigkeit und Kapazität untermauert wird.

Die ICMA, eine gemeinnützige Körperschaft mit Hauptsitz in Zürich und Niederlassungen in London, Paris, Brüssel und Hongkong, vereint über 600 Mitglieder in 66 Ländern weltweit, die den internationalen Fremdkapitalmarkt aktiv mitgestalten. Die ICMA und ihre Mitglieder haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Regeln und Empfehlungen gespielt, die zum Wachstum der globalen Kapital- und Wertpapiermärkte beigetragen haben.

Die ICMA erreicht ihre Ziele, indem sie Mitglieder aus verschiedenen Schuldtitelmärkten in Gremien zusammenbringt, die sich auf Marktpraktiken und regulatorische Fragen konzentrieren. Zu den Hauptinteressenbereichen gehören Primär- und Sekundärmärkte, Repo-Geschäfte und Sicherheiten, mit einem breiteren Schwerpunkt auf nachhaltigen Finanzen und FinTech.

BlueGrace Energy Bolivia freut sich über die Mitgliedschaft in der ICMA, die das Unternehmen in seinem Bestreben unterstützt, ein führender Akteur in seinem Sektor zu werden.

BlueGrace Energy Bolivia steht an der Spitze eines außergewöhnlichen Projekts zur Erhaltung von 20,5 Millionen Hektar Amazonas-Regenwald in Bolivien, das mit den Anforderungen der Vereinten Nationen an Umweltschutz und nachhaltige Energie in Einklang steht. Dieses Projekt, das größte seiner Art, ist Ausdruck eines starken Engagements für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes und die Förderung sauberer Energielösungen im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) durch die Tokenisierung von SDG-Anleihen und Natural Forest Capital Assets.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz und Satellitenbilder zur genauen Quantifizierung von Emissionsgutschriften wird diese Initiative einen wesentlichen Beitrag zu den globalen Klimazielen leisten.

Über die Umweltziele hinaus zielen die Partnerschaften, die BGEB bereits mit führenden Akteuren wie DevvStream und FICO geschlossen hat, darauf ab, indigene Gemeinschaften durch eine Reihe von sozialen Initiativen zu stärken. Mit diesen Initiativen soll ihr Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur verbessert werden. Dieser ganzheitliche Ansatz verbindet Umweltschutz, den Übergang zu sauberer Energie und die Stärkung der Gemeinden. Damit positioniert sich das Unternehmen als Vorreiter in Sachen Umweltschutz und saubere Energie in Bolivien.

Diese Allianzen unterstreichen die anhaltende Bedeutung der Partnerschaft auf dem Weg in eine nachhaltige und kohlenstoffneutrale Zukunft und sind ein überzeugendes Beispiel dafür, was kollektives Handeln und Innovation bewirken können.

Impulse für den Klimaschutz

Inmitten des weltweiten Aufschwungs des personalisierten Kohlenstoffausgleichs erkennen Einzelpersonen und Interessengruppen ihre zentrale Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels, wobei der Markt für Emissionsgutschriften bis 2030 ein Volumen von 100 Milliarden $ erreichen soll. Dieser Ansatz gewinnt als ergänzende Strategie zur Dekarbonisierung zunehmend an Bedeutung, was auf die wachsende Nachfrage von Unternehmen und die strengeren Vorschriften, insbesondere für naturbasierte Gutschriften, zurückzuführen ist. Bloomberg unterstreicht in einem Bericht die entscheidende Rolle von Emissionsgutschriften bei der Erreichung von Netto-Null-Emissionen. Um das wichtige Ziel der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C bis 2030 zu erreichen, sind Investitionen in erneuerbare Energien in Höhe von 44 Billionen $ erforderlich. Mehr als 6.323 Unternehmen verstärken ihre Verpflichtungen zur Emissionsreduzierung im Rahmen der Science-Based Targets Initiative. Gleichzeitig investieren große Finanzinstitute wie die Citi Group und JP Morgan in großem Umfang in Emissionsgutschriften, was die Konvergenz von Finanz- und Klimaschutzmaßnahmen verdeutlicht.

Über BlueGrace Energy Bolivien:

BlueGrace Energy Bolivia, ein globales Konsortium von Energieexperten, setzt sich dafür ein, den Übergang zu einer Netto-Null-Zukunft als Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels voranzutreiben. Unser Team ist auf saubere und erneuerbare Energien spezialisiert und verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen mit zukunftsweisenden Projekten zur Energiewende im 21. Jahrhunderts. Auf der Grundlage von professionellem Fachwissen und unerschütterlicher Integrität streben wir danach, einen echten Wert für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://bluegracebolivia.com/.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

JULIO JOSE MONTENEGRO

jmontenegro@bluegracebolivia.com

+1 (305) 9728173 (Miami - EE.UU.)

NELSON PINEDA MARTINEZ

nelopineda@bluegracebolivia.com

+591 714-72257 (Bolivien)

Für alle Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Ivan Linde

ivan.linde@bluegracebolivia.com

+1 (786) 273-7068 (Miami - EE.UU.)

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanz-, Rechts- oder Anlageberatung angesehen werden. Sie enthält Projektionen und Aussagen, die nicht auf vergangenen Ereignissen beruhen. Jede Aussage in dieser Mitteilung, die keine historische Tatsache ist, ist eine Prognose. Die Leser sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Grundlage für diese Projektionen falsch sein könnte, und es wird ihnen geraten, sich nicht ausschließlich auf sie zu verlassen. Alle Prognosen in dieser Mitteilung sind mit einem Warnhinweis versehen. Sie sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und das Unternehmen hat nicht die Absicht, sie zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiervorschriften vorgeschrieben.

Zugehörige Bilder:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72473/BlueGrace_110123_DEPRcom.001.png

Bild 1

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72473/BlueGrace_110123_DEPRcom.002.jpeg

Bild 2

Zugehöriges Video:

YouTube

Quelle: BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72473

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72473&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.