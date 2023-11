Pakistan - Mehr als 100.000 Afghanen freiwillig ausgereist

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peschawar (Reuters) - Nach pakistanischen Angaben sind in den vergangenen zwei Wochen mehr als 100.000 Afghanen ohne Papiere freiwillig in ihr Land zurückgekehrt.

Die Menschen seien an dem nordwestlichen Grenzübergang Torkham ausgereist, teilte ein pakistanischer Regierungsvertreter am Mittwoch mit.

Pakistan hatte allen Einwanderern ohne Papiere eine Frist bis diesen Mittwoch gesetzt, um das Land zu verlassen. In dem Land leben nach Angaben der Regierung rund vier Millionen Afghanen, rund 1,7 Millionen davon ohne Papiere. Die in Afghanistan regierenden Taliban hatten empört auf die Pläne Pakistans reagiert, illegal eingewanderte Afghanen notfalls gewaltsam auszuweisen. Hintergrund der Ausweisungspläne sind nach Angaben der Regierung in Islamabad zahlreiche Anschläge in Pakistan. 14 der 24 Selbstmordattentate in diesem Jahr seien von Afghanen verübt worden, hatte die Regierung mitgeteilt.

(Bericht von Mushtaq Ali; geschrieben von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)