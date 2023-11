TAGESVORSCHAU: Termine am 1. November 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. November 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 06:25 JPN: Toyota Motor, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen und Strategieupdate (CMD ab 14.00 h) 07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen 09:30 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen 12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen 13:30 CAN: Thomson Reuters, Q3-Zahlen 21:05 USA: Altice, Q3-Zahlen 21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen 21:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen 22:00 USA: Mondelez, Q3-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen 22:05 USA: Airbnb, Q3-Zahlen 22:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Syzygy, Q3-Zahlen NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen USA: American International Group, Q3-Zahlen USA: Edison International, Q3-Zahlen USA: Avis Budget, Q3-Zahlen USA: Etsy, Q3-Zahlen USA: The Allstate, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 07:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung) 13:15 USA: ADP Beschäftigung 10/23 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung) 15:00 USA: Bauinvestitionen 9/23 15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/23 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/23 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE CHE: Konferenz "The SNB and its Watchers" (ab 13.40 Uhr), Bern RWA: 23. Weltgipfel des World Travel & Tourism Council (WTTC), Kigali HINWEIS AUT: Feiertag, Börse geschlossen

