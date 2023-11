Top-Aktien für November 2023

Ralf Anders: EnviTec Biogas

Der wieder günstige Euro und die anhaltend hohen Zinsen laden aus meiner Sicht dazu ein, sich nach Cashflow-starken einheimischen Aktien umzusehen. EnviTec Biogas (WKN: A0MVLS) wird jetzt besonders interessant.

Nachdem Russland den Gashahn abgestellt hatte, drohen nun zudem einschneidende Maßnahmen des Erdölkartells OPEC. Bei EnviTecs Biogas- und Bio-LNG-Anlagentechnik treffen Versorgungssicherheit und Klimaalarm zusammen.

Die Geschäfte laufen solide, der Auftragsbestand ist hoch und die Wachstumspotenziale sind vielfältig. Trotzdem ist der Aktienkurs zuletzt stark zurückgekommen. Hier locken im November gute Einstiegsgelegenheiten.

Caio Reimertshofer: Carnival

2022 war das Jahr, in dem sich die Tourismusbranche endgültig von den von Corona geplagten Jahren erholen konnte. Während Flugreisen und Hotelaufenthalte sich seither wieder einer hohen Nachfrage erfreuen, ließ die Erholung im Markt für Kreuzfahrten länger auf sich warten.

Das Jahr 2023 zeigt allerdings: Kreuzfahrten sind wieder im Trend. Naturgemäß profitiert davon der Branchenriese Carnival (WKN: 120100). Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres lag das Buchungsvolumen des Unternehmens 20 % über dem Niveau von 2019 (vor Corona). Besonders der nordamerikanische Markt sorgt aktuell für die hohe Nachfrage nach Schiffsreisen.

Obwohl in Europa das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht wurde, zeichnet sich bereits eine ähnliche Entwicklung ab. Daher bin ich sehr zuversichtlich, dass Carnival mittelfristig zu Krisenzeiten aufgenommene Schulden abbauen und langfristig wieder hochprofitabel werden wird.

Auf dem aktuellen Kursniveau und einem geschätzten Gewinn je Aktie von 1 US-Dollar für das Geschäftsjahr wäre die Carnival-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 11 recht günstig.

Peter Roegner: DFV Deutsche Familienversicherung AG

Deutschland ist ein klassischer Versicherungsstandort. Aber es gibt nicht nur die alten, großen Namen, sondern seit 2007 auch die DFV Deutsche Familienversicherung AG (WKN: A2NBVD), die auf eine schlanke digitale Abwicklung des gesamten Geschäfts setzt.

Im ersten Halbjahr 2023 konnten die Frankfurter 64,9 Mio. Euro an Prämien einnehmen (plus 7,6 %). Gründer und CEO Dr. Stefan Knoll erwartet für das Gesamtjahr einen Gewinn zwischen 3 und 5 Mio. Euro.

Die DFV hat in diesem Jahr eine neue Tierkrankenversicherung eingeführt, die mit innovativen TV-Spots und Social-Media-Kommunikation beworben werden soll. Der Übergang auf ein nachhaltig profitables Geschäftsmodell sowie der Zinsanstieg (80 % der Kapitalanlagen werden in Anleihen gehalten) sollten für zusätzliche Erträge sorgen.

Die Aktie notiert mit 6,64 Euro (27.10.2023) nahezu auf Rekordtief und bietet langfristigen Anlegern gute Chancen.

Frank Seehawer: Coca-Cola

Meine Top-Aktie für November 2023 ist Coca-Cola (WKN: 850663). Immer wenn es an den Börsen unruhig wird, tendiere ich zu defensiven Qualitätsaktien.

Sie schützen natürlich auch nicht vor Kursverlusten, jedoch bin ich zuversichtlich, dass solche Unternehmen sich langfristig immer erholen. Ein Kapitalerhalt sollte somit gewährleistet sein.

In diesem Umfeld glänzt Coca-Cola wie schon lange nicht mehr. Die Aktie hat seit ihrem Allzeithoch Mitte 2022 deutlich korrigiert. Zudem liegt die Einstiegsdividendenrendite bei über 3 %. Das langfristige Wachstum könnte zu Kursgewinnen führen.

Allerdings bläst dem Unternehmen Gegenwind ins Gesicht. Die schwächelnde Konjunktur und die hohe Inflation belasten. Die Aktie sollte daher langfristig betrachtet werden. Das erwartete KGV ist mit 23,3 noch nicht günstig.

Hendrik Vanheiden: Nasdaq

Die gleichnamige Börse kennen wir alle. Doch hinter dem Unternehmen Nasdaq (WKN: 813516) steckt noch weit mehr. Das Spektrum der angebotenen Leistungen reicht von Software zur Betrugserkennung oder Erfüllung von Compliance-Anforderungen über Technologie zum Betreiben von Börsen bis hin zur Bereitstellung von Indizes wie dem Nasdaq 100.

Mit dieser breiten Aufstellung ist der Konzern aus New York langfristig gut gefahren. Umsätze und Gewinne stiegen in den letzten Jahren mit zweistelligen Raten und entwickelten sich auch im dritten Quartal 2023 ordentlich. Dennoch fiel die Aktie seit Jahresbeginn um 20 % (Stand: 26.10.2023). Ein maues Börsenumfeld sowie die teure Übernahme des Softwareunternehmens Adenza drücken auf den Kurs.

Ich sehe diese Themen jedoch als wenig kritisch an und finde das KGV von 22 eher günstig.

